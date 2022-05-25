الأمريكية آن هيات توقع كتاب «الرهان على الذات» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: أبوظبي – البيان

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شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 حفل توقيع كتاب «الرهان على الذات» Bet on) Yourself) للكاتبة لأمريكية والمستثمرة وأحد أبرز الخبراء في «وادي السيليكون»، آن هيات، وفيه تؤكد أن في وسع الجميع قيادة دفة مسيرتهم المهنية نحو النجاح والازدهار في حال امتلاك الذهنية المناسبة.

واستعرضت هيات في الكتاب تجاربها المهنية الشخصية مع كبار المديرين التنفيذيين في عالم التكنولوجيا مثل: إيريك شميدت من شركة «غوغل»، وجيف بيزوس من شركة «أمازون»، وماريسا ماير من شركة «ياهو»، وركزت في الكلمة الملهمة التي ألقتها خلال الحفل على خمسة مبادئ قيادية رئيسية.

5 مبادئ

وقالت هيات: «وجدت خلال عملي إلى جانب عدد من كبار المؤثرين في عالم التكنولوجيا أنهم يتقاسمون 5 مبادئ مشتركة هي: الشجاعة، والتواضع، والتأثير، والفضول، والتوازن. فقد حالفني الحظ بالانضمام إلى فريق من الطموحين والشجعان والحريصين على تحقيق الأهداف، ونصيحتي للجميع أن يحذوا حذوهم. وصحيحٌ أن المثابرة في السعي نحو الكمال ميزةٌ جيدة، لكن الإنسان عليه ألا يخشى الفشل، فتقبّل الفشل هو البداية المثالية والخطوة الأفضل نحو إثراء المعرفة. وأياً كانت صعوبة المهمة، يتوجب على الإنسان أن يتحلى بالفضول والشغف ليتسنى له بلوغ المناصب القيادية. فابدؤوا بتقبل الفشل وخوض التحديات ليتسنى لكم تحقيق التزامكم ببناء مستقبل أفضل».

معارف جديدة

وأضافت: «أنصح الراغبين في الارتقاء بمسيرتهم المهنية باتباع خطة تقوم على «الفوز والفوز ثم الفوز»، وأن يسألوا أنفسهم أولاً عن المعارف الجديدة التي يرغبون في اكتسابها خلال الخطوة التالية في مهنتهم، وما المهارات التي يودون إتقانها، ثم البحث عن القياديين الذين يقاسمونهم رؤيتهم لطلب تكليفهم بالمهام. وتتجسد الخطوة التالية في أن يحيطوا أنفسهم بأصحاب الكفاءات المتفوقة الذين سيعرفونهم بنمط الحياة الذي يجدر بهم اتباعه. وأخيراً، أن يتحدى الإنسان نفسه بالإقدام على خوض التحديات ومعرفة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في حياته، إلى جانب مواكبة أحدث التوجهات واستقراء مستقبل القطاع الذي يعمل فيه، ليتسنى له الاستعداد للمستقبل في مسيرته المهنية».

وتستمر أعمال معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يُنظّمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حتى 29 مايو الجاري.