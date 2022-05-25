دائرة القضاء - أبوظبي تنشر الثقافة القانونية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في فعاليات الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته في 23 الشهر الجاري ويستمر حتى 29 منه، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على الأمن ودعم الاستقرار.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء خلال المشاركات المستمرة في معرض أبوظبي للكتاب، بتنويع الفعاليات المقدمة للجمهور، لتحقيق الأهداف المرجوة بتوصيل الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى ترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها من الأسس الداعمة لتحقيق مبدأ سيادة القانون.

ظواهر وسلوكيات

وتتضمن مشاركة دائرة القضاء في الدورة الحادية والثلاثين من المعرض، التعريف بخدمات مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، ودوره في رصد الظواهر والسلوكيات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، وتلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز أو تحض على العنف، بما في ذلك الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية وما يؤدي منها إلى الإدمان الإلكتروني، مع التركيز على التوعية بهذه المخاطر والآثار السلبية الناتجة عنها، وكيفية الحد من آثارها.

وتعرض الدائرة من خلال جناحها في المعرض، عدداً من الإصدارات القانونية التي تتضمن مجموعة قيمة من الكتب المتخصصة في المجال القانوني، إلى جانب إتاحة ثلاث سلاسل قانونية، تشمل التشريعات والقوانين، الدراسات والأبحاث، وأحكام محكمة النقض، وذلك بشكل إلكتروني تماشياً مع خطة التحول الرقمي.

وتقدم عرضاً تعريفياً عن خدمات بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، والتي تعد منصة قانونية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متعددة لأعضاء السلطة القضائية والمهتمين بالقانون، عن طريق إتاحة الأحكام بتصنيفاتها الموضوعية ووفق دوائرها، والتشريعات المحلية والاتحادية بطرق بحث سهلة ومبسطة.