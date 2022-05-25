«القول الحاسم في نسب وتاريخ القواسم» يتصدر مبيعات «منشورات القاسمي» في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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حظي جناح «منشورات القاسمي» في معرض أبوظبي للكتاب الدورة الـ 31، وهي الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باهتمام الزوار والقراء محلياً وعربياً وعالمياً خاصة أنها تقدم كافة إصداراتها بلغات عدة.

وكانت مشاركة «منشورات القاسمي» بمجموعة من الإصدارات من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي بلغت أكثر من سبعين عنواناً في مختلف حقول المعرفة.

إصدارات

وتقدم كتاب «القول الحاسم في نسب وتاريخ القواسم» في مبيعات الجناح خلال يومين من افتتاح المعرض، كذلك الإصدارات «رسائل جوهرية» لقرينة صاحب السمو، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، و«تاريخ اليعاربة في عُمان 1623م-1747م» الكتاب الأكثر مبيعاً في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته السابقة، و«صراع أمراء الزند وزوال الملك»، و«بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها»، والذي نفد من الأسواق.

كذلك عرضت المنشورات خلال مشاركتها في المعرض كافة الإصدارات الحديثة والسابقة لتكون فرصة للجمهور للتعرف إلى آخر إنتاج الدار الأدبي والمسرحي والتاريخي باللغات الأجنبية المختلفة، والتي بلغت أكثر من عشرين لغة أجنبية حية.

يشار إلى أن «منشورات القاسمي» استطاعت منذ تأسيسها وعقب مشاركتها المستمرة في المعارض الدولية والعربية للكتاب أن تقدم زاداً ثقافياً، من خلال نشرها مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، وغيرها إلى القراء والباحثين والمفكرين، والتي شكلت إضافة نوعية لقراء المكتبات العالمية المهتمة بالتاريخ والرواية والمسرح.