الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل فعالياته في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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واصل الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته المميزة بمنصته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، حيث جرى توقيع إصدارين جديدين عن منطقة الظفرة في المنصة، هما: (معجم الأماكن في شعر أهل الظفرة) و(مهاجرون من الظفرة.. هجرة بني زرف أنموذجاً).

جرى التوقيع بحضور عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، الذي أكد أهمية منطقة الظفرة تاريخياً وتراثياً، ومكانتها كجزء مهم في تاريخ إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قد أدرك أهمية توثيق هذا التاريخ والتراث في إصدارات تثري المكتبة وتحفظ للأجيال القادمة.

الجدير بالذكر أن الكتاب الأول الذي تم توقيعه أمس بمنصة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المعرض (معجم الأماكن في شعر أهل الظفرة) لمؤلفه: علي أحمد الكندي المرر، وهذا الكتاب معجم للأمكنة التي وردت في شعر بعض شعراء منطقة الظفرة، أو من مسموعاتهم، أو مما وعتْه ذاكرة بعض المعمَّرين من سكان المنطقة..

والكتاب الثاني: (مهاجرون من الظفرة) لمؤلفه: عبدالله محمد المهيري، وهو عبارة عن دراسة في تاريخ الهِجْرَات القبليَّة الإِماراتية، وتتبع خطوطها، وتحديد أنساب وأنسال أصحابها وفق رؤية علمية موضوعية تتكئ على منهجية ربط مستحدثات النموذج الوراثي العلمي بمستحدثات النموذج التاريخي النظري.