شرطة أبوظبي تعرض إصدارات نادرة بـ «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عرض قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، مجموعة من إصداراته الحالية والنادرة ضمن مشاركته في الدورة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أبرزها كتاب الفروسية، وكتاب قلعة المربعة، وكتاب تأسيس الشرطة، والعدد النادر لمجلة الشرطة ابتداء من عددها الأول.

وأكد قسم الموروث الشرطي أهمية الحفاظ على الإرث التاريخي لشرطة أبوظبي وتوثيق مراحل تطورها وإبراز الدور الحضاري لشرطة أبوظبي وجهودها السابقة في حفظ الأمن والأمان.

ويشتمل جناح شرطة أبوظبي في الدورة الحالية للمعرض على صور تجسد تاريخ قلعة المربعة، والتي أمر ببنائها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عام 1948 واستلمتها شرطة أبوظبي عام 1959، كما تتاح الفرصة للزوار للتعرف على مشروع متحف شرطة المربعة الافتراضي بالتعاون مع مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.