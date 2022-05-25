المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج يشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يشارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022م في الدورة (31) والذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بمقره في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وجاءت مشاركة المركز ضمن توجيهات وخطة مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته بالدول الأعضاء، والتي تهدف إلى نشر الإنتاج العلمي للمكتب وأجهزته في شتى مجالات التربية والتعليم، من خلال طرح الإصدارات العلمية على المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص وكذلك زوار المعرض، بالإضافة إلى تسويق هذا الإنتاج، وترسيخ حضور مكتب التربية العربي وأجهزته في مثل هذه المحافل العلمية والثقافية.

أهمية

وتأتي مشاركة المركز التربوي للغة العربية لعرض مجموعة من الإصدارات في مجال اللغة العربية ذات الأهمية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها، منها على سبيل المثال لا الحصر، صعوبات تعلم القراءة والكتابة في الصفوف الأولى «المظاهر والأسباب والعلاج»، والاحتياجات التعليمية المرتبطة بالمواطنة والتنمية المستدامة لمناهج اللغة العربية، وتمكن معلمي اللغة العربية في مراحل التعليم العام من مهارات القرن الحادي والعشرين، وتعليم القراءة للمبتدئين في ضوء المتطلبات اللغوية الشفوية، وغيرها.

بالإضافة إلى أحدث الإصدارات الخاصة بمكتب التربية العربي لدول الخليج في شتى مجالات التربية والتعليم، منها على سبيل المثال لا الحصر، التعليم في دول الخليج نحو تنمية مستدامة، الإنصاف في وضع الدرجات، تعزيز ثقافة العمل التطوعي، إستراتيجيات ورؤى العصر الرقمي لتكنولوجيا التعليم، وغيرها.