«استدامة تحلية المياه» كتاب في «أبوظبي للكتاب»

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حظي كتاب «استدامة تحلية المياه» للدكتور حسان فرحات أستاذ الهندسة الكيماوية بجامعة خليفة، ومدير مركز أبحاث تكنولوجيا تحلية المياه، بإقبال كبير من جانب الطلبة، وذلك على خليفة عرضه في جناح جامعة خليفة التربوية.

وقال د. فرحات: إن الكتاب يقدم طرحاً بكيفية استدامة تحلية المياه، وضمان إتمام العملية بشكل مستدام على مدى سنوات مقبلة، ومشكلة تحلية المياه لها تأثيرات على البيئة، وهي مكلفة، وتستهلك أنواعاً كبيرة من الطاقة خصوصاً أنها طاقة أحفورية غير نظيفة، ما يولد احتباساً حرارياً، وفي الكتاب يتحدث المؤلف عن كيفية تحلية المياه عن طريق الطاقة المتجددة، وإمكانية توفير التكلفة واختصارها في بعض جوانب عملية تحلية المياه، بالإضافة إلى العوامل، التي تهدد استمرارية تحلية المياه على سبيل المثال ظاهرة الطحالب، التي تنتشر في المياه، حيث إنها تسبب إغلاقاً لمحطات التحلية بشكل مفاجئ.