سيف بن زايد: دور حضاري لجائزة الشيخ زايد للكتاب

المصدر: دبي – البيان

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدور الحضاري لجائزة الشيخ زايد للكتاب في تطوير ساحات الإبداع والتواصل الإيجابي بين الثقافات.

ولفت سموه إلى أهمية إسهامات الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2022، ودورهم في نشر الإبداعات الثقافية بمختلف حروفها ولغاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال سموه في «تغريدة» نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة، «تويتر»: «سعدت بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2022، تقديراً لإسهاماتهم في إثراء المجالات الفكرية والأدبية، ودورهم في نشر الإبداعات الثقافية بمختلف حروفها ولغاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً، لتؤكد الجائزة دورها الحضاري في تطوير ساحات الإبداع والتواصل الإيجابي بين الثقافات».