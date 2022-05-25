«النقوش والكتابات القديمة في الشارقة».. تاريخ وحضارة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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يمثل الإصدار الجديد الذي توفره هيئة الشارقة للمتاحف عبر منصاتها بعنوان: «النقوش والكتابات القديمة في إمارة الشارقة»، دراسة تحليلية مقارنة، وهي للمؤلف خالد حسين صالح منصور، إذ يفتح الكتاب الباب أمام المهتمين والمعنيين بتاريخ النقوش والكتابات للاطلاع على تاريخ وحضارة إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً، عبر دراسة تحليلية تتبعية للحضارات القديمة في هذه المنطقة.

توثيق

ويعتبر هذا الكتاب أحد الإصدارات المهمة للباحثين وعلماء الآثار والطلبة، باعتباره مرجعاً تاريخياً يوثق للعديد من المراحل التاريخية في إمارة الشارقة، عبر تتبع النقوش والخطوط والكتابات التي تم اكتشافها في منطقتين من مناطق الإمارة، وهما مويلح حيث تم اكتشاف نقش وحيد يعتبر الأقدم ويعود للقرن السابع ق.م، والمنطقة الثانية هي مليحة والتي وجدت فيها نقوش كثيرة، وتعتبر هذه المنطقة بآثارها المختلفة ونقوشها المتنوّعة شاهداً على الحراك الحضاري العام الذي شمل جنوب شرقي شبه الجزيرة العربيّة منذ القرن الرابع قبل الميلاد حتى مجيء الإسلام.

ويقدم المؤلف للقارئ توثيقاً ومرجعاً تاريخياً من خلال تتبّع النقوش والكتابات والتعرّف عليها، وقراءتها وتحليلها، بالإضافة إلى تطرق الكاتب إلى محتويات المسكوكات وما تتضمنه من رموز وأشكال وحروف، حيث تؤكد الدراسات أن وجود الكتابة في مجتمع ما يدل على المستوى الثقافي والوعي لأفراده، كما توضح الدراسات أن النصوص المكتوبة كلما أوغلت في القدم كلما كانت ذات أهمية أكبر.

يتألف الإصدار من قسمين رئيسين يتضمنان 5 أجزاء، يتناول أحدها تمهيداً شاملاً حول الكتابة وبداياتها وأشكالها وأنواعها واختراع أبجديّتها، واستعمال شعوب الشرق الأدنى لها مع الإشارة إلى نقوش شبه الجزيرة العربيّة ويتطرق الكتاب كذلك إلى ما شملته نقوش بلاد الرافدين حول حضارة ماجان الشّهيرة.