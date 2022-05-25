صدور النسخة الإنجليزية من «جماعة الإخوان في الإمارات.. الحسابات الخاطئة»

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

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صدرت النسخة الإنجليزية من كتاب «جماعة الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الحسابات الخاطئة»، لمؤلفه معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

ويقدم الكتاب دراسة مُعَمَّقَة لتجربـة جماعـة الإخوان فـي دولة الإمارات العربية المتحدة، ويركّز الكتاب في فصوله الأربعة على نشأة جماعة الإخوان وتاريخها في الدولة؛ مستهدفاً دراسة ممارساتها، وتشريح سلوكياتها ورؤاها الفكرية والسياسية؛ منطلقاً من الإدراك التامِّ أن أفكار «الإخوان» لا تعبّر عن الإسلام، ولا تعكس صورته النقية.