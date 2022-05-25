«مركز حمدان بن محمد» يروي في المعرض قصص ونبض التراث الإماراتي

المصدر: دبي ـ البيان

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تشارك إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمنصة تفاعلية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مجسداً المركز من خلالها مكانته ودوره بوصفه القلب النابض للتراث الإماراتي نحو العالم في هذا الحدث الدولي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة والعالم على صعيد أعداد الزوار والمشاركين، إذ يُعد منبراً ومنصة إقليمية دولية رائد يجمع أقطاب صناعة النشر في المنطقة والعالم ويحظى بأكثر من 150 ألف زائر سنوياً. وتتميز منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بفعاليتها التفاعلية، فإلى جانب الإصدارات التي يتم عرضها وأبرزها:

السنع والمتوصف وغيرها الكثير، إذ تتيح للزوار الفرصة على تتبع محطات ومضامين النهضة الحضارية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المعروضات النادرة والقيّمة عبر مبادرة وثيقتي. وتقوم إذاعة الأولى التابعة للمركز، بالبث المباشر من قلب المنصة لنقل تفاصيل الحدث..مؤكدة امتدادها التراثي وعمق رؤيتها المتأصلة في جذور المجتمع الإماراتي من خلال أهمية المساهمة في دعم وإبراز هذه الأحداث الذي يروج لأهمية القراءة.

كادر وتنوع

ويشرف على منصة المركز فريق من الكوادر الإماراتية الشابة من إدارة البحوث والدراسات في المركز، الذين يسعون لتقديم تراثنا وما يرتبط به من توثيق مهم في الإصدارات المتعددة التي قام المركز بإصدارها على مدار سنوات عمله، بهدف ترك بصمة إيجابية في الحدث.

وسيقوم عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتوقيع كتابه الجديد الذي يحمل عنوان «القيم المجتمعية» يوم السبت المقبل الموافق 28 مايو الجاري في مقر المنصة الواقع في القاعة 12 منصة K05، حيث يأتي هذا الإصدار سيراً على أهداف المركز .