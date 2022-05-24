جامعة خليفة تنظم محاضرات للباحثين والطلبة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن قيام ثلاثة متحدثين من فريق مكتبات جامعة خليفة بتقديم محاضرات خاصة تركز على ضرورة إحاطة الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية بجميع المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع والنشر والوصول لقاعدة البيانات وأثر البحوث في المجتمع العلمي، وتؤكد على بقائهم على اطّلاع دائم بأحدث المستجدات ذات الصلة وذلك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022.

وتشارك جامعة خليفة في المعرض من خلال منصتها رقم (12 إتش 05) التي تعرض من خلالها كتباً لمؤلفين من أعضاء الهيئة الأكاديمية وكتباً فريدة من نوعها لدولة الإمارات، إضافة لمنشورات الجامعة، كما ستقوم بتوزيع كتب مجانية لزوار المعرض والتي تعتبر ضمن سياستها للخدمات المجتمعية في نشر المعرفة، كما تتيح الفرصة للتواصل مع الكتّاب في المعرض. كما تستعرض الجامعة مخطوطة مصحف الجلاير للخطاط معروف البغدادي والذي يعود للعام 793 هجري/ 1391 ميلادي.

منصة متميزة

وقال الدكتور عبدالله الحفيتي، مدير مكتبات جامعة خليفة: «يسعدنا أن نشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يوفر منصة متميزة للخبراء من مكتبات جامعة خليفة لتسليط الضوء على مختلف جوانب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع المتعلقة بالطلبة والباحثين، حيث يساهم نظام مكتباتنا وخدمة الاكتشاف والمخزن المؤسسي وخدمة الدردشة الفورية وبوابة المكتبة الإلكترونية في تسهيل عملية التعليم المتقدم وتمكين الطلبة من اكتساب المعرفة بشكل سلس، كما تحظى مكتباتنا في حرمي الجامعة بأحدث التكنولوجيات التي توفر خدمات متطورة وعالية الجودة لجميع الأفراد في الجامعة. لذلك، ستعود محاضراتنا الخاصة في منصتنا خلال المعرض بفائدة كبيرة على الطلبة والباحثين وجميع الشركاء الذين سيزورون المعرض».

فعاليات متنوعة

وستقدم منى عبدالله، أمينة مكتبة ومسؤولة عن الخدمات العامة، نبذة حول الخدمات التي توفرها مكتبات جامعة خليفة فيما سيقوم وولتر براين هول، المسؤول عن أنظمة المكتبة، بالحديث عن عمليات النشر المفتوح ونظام التعريف بالمؤلفين والباحثين والأثر البحثي. أما راني أناند، مدربة في المعلومات المكتبية، ستسلط الضوء على المؤلفات وبراءات الاختراع والمعايير الهندسية. ويساهم فريق مكتبات جامعة خليفة بتنظيم الفعاليات بشكل متواصل للتركيز على ضرورة مواكبة الكتب والمنشورات العالمية، كما يساهمون بإقامة الورش للكتّاب ومناقشة الكتب وعقد الندوات الخاصة حيث يتم إجراء هذه الفعاليات بالتعاون مع دار النشر «إلزيفير» وقاعدة البيانات العالمية «بابميد» والمجلة العلمية الإلكترونية «كلاريفيت» و«لنكد إن» وشركة «بروكويست»، إلى جانب الورش والندوات التي ينظمها الطاقم الإداري في مكتبات جامعة خليفة بشكل منتظم في مختلف المجالات التي تهم الطلبة.

يُذكر أن مكتبات جامعة خليفة مجهزة بالكامل بأحدث الأجهزة، كما تتمتع بالعديد من الغرف الهادئة المخصصة للدراسة إضافة لذلك، تضم مكتبات جامعة خليفة ما يزيد على 120.000 كتاب مطبوع وإمكانية الوصول إلى أكثر من نصف مليون كتاب إلكتروني، كما تضم المصادر الإلكترونية في المكتبة أكثر من 35.000 مجلة علمية وأكثر من مليون مقال متاح الوصول من أي مكان في العالم من خلال خادم البروكسي الذي تملكه الجامعة.