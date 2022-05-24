توزيع 6 آلاف نسخة من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد

المصدر: دبي ـ وام

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تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته «31 » لسنة 2022، الذي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر حتى 29 مايو الجاري، عارضة 30 عنواناً متنوعاً في المعارف والعلوم الإسلامية والعربي، وذلك لإثراء الوجه الثقافي والفكري لإمارة دبي وتماشياً مع رؤية دبي الثقافية.

مواضيع وقضايا

وقال الدكتور علي حسن المرزوقي مدير إدارة البحوث بالدائرة إن مشاركة الدائرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام تأتي بناء على الخطة المعتمدة للإدارة بالمشاركة في معارض الكتب المحلية والدولية وتتطرق الإصدارات المشاركة لجملة من مختلف المواضيع الدينية والعلمية المتخصصة ذات الجوانب الاجتماعية والثقافية واللغوية وغيرها من القضايا المطروحة.

ومن جهتها أوضحت شيخة المري مدير إدارة الاتصال والتسويق بالدائرة أن مشاركة الدائرة هذا العام هي مشاركة إلكترونية «رقمية» تتمثل في عرض إلكتروني للعناوين المطروحة ولأول مرة إلكترونياً لعرض إصدارات الدائرة، حيث يتمكن الزائر من عمل مسح لرمز الكتاب والاطلاع عليه من خلال موقع الدائرة الإلكتروني. ومن جانبه أوضح طارق الكمالي رئيس قسم المكتبات الإسلامية بالإنابة أن المواد المشاركة في المعرض هي مواد علمية وبحثية متنوعة وستقوم الدائرة بتوزيع 6 آلاف نسخة تقريباً من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد، رحمه الله، على زوار جناح الدائرة بالمعرض خلال هذه الدورة.