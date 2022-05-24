تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في «اللوفر أبوظبي» اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تنظّم جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، اليوم، حفل تكريم الفائزين بدورتها الـ 16، في متحف اللوفر أبوظبي، في الساعة 11 صباحاً. وتشارك جائزة الشيخ زايد للكتاب، بجدول حافل بالفعاليات الثقافية والأدبية في الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 29 مايو الجاري.

وتقيم الجائزة في اليوم ذاته جلسة حوارية بعنوان «دور الجوائز الأدبية العربية في بناء حركة نشر فاعلة» الساعة 5:30 عصراً في المسرح الرئيسي. ويشارك في الجلسة كلٌ من الدكتور علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعلي خليفة، الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، البحرين، وعبدالعزيز السبيّل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، وغيرهم.