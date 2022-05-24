كن كأشجار
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كُن كأشجــــــــار إذا مـــــــا عطَشتْ
جنبَ بئرٍ ما انحنتْ يومــــاً لمـــاءْ
بل تسامت فــي عُلاها وازدهَت
بالكــــَــــــرامات فحيَّتــــــــــــــــــهُ السمـــاءْ
أيّهــــــــــــــــــــــــذا المــُــــــــــدَّعي مَرجـــــــــلةً
لا تـــــُذلّ النفس فــــي ثوب الإمـــاءْ
واطلُب الدنيـــــــــــــــــا بثوبٍ من تُقى
لا تعِش فيهــــــــــا حيـــــــــاة اللؤمــــاءْ
عن قـــــــــــــــريبٍ أنت عنهــــــــــــا راحلٌ
فاتخــِــــــــــــذ أخـــــــــراك درباً للنَّمــاءْ
كم رأينـــــــــــــــــــا في متاهاتِ الوجودْ
خـــــــادعاتٍ فاستمــِعْ للحُكمــــاءْ
إنَّ مَن يقطـــــــــــــــع عُمـــــــــــراً شرَهاً
أحسنَ الطِلْبـــةَ لم يُحسن رِماءْ