اتحاد الإمارات للجوجيتسو يشارك في «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يشارك اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من 23 - 29 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك من خلال جناح يوفّر معلومات وافية حول كل ما يتعلق برياضة الجوجيتسو، وتسجيل اللاعبين، والأندية والأكاديميات التي تنضوي تحت مظلة الاتحاد، فضلاً عن التعريف بإنجازات الدولة في هذه الرياضة، إذ تتبوأ مكانة رائدة على خارطة الجوجيتسو العالمية.

كما يشهد جناح الاتحاد أيضاً تعزيز الوعي حول سلسلة «حصن الإمارات» للمؤلفة الإماراتية نورة الشمري المستشار القانوني للاتحاد، التي أطلقت العام الماضي خلال الدورة الـ30 من المعرض الدولي الرائد، بهدف تعريف الأطفال بالقيم الموروثة عن الأجداد.

وحظيت السلسلة منذ إطلاقها بإقبال كبير واهتمام خاص من قبل الأبناء وذويهم، خصوصاً أنها تهدف إلى غرس مجموعة من القيم النبيلة المرتبطة برياضة الجوجيتسو، مثل الانضباط والصبر والتحمل والشجاعة والثقة بالنفس في نفوس النشء، وبالتالي الإسهام في إعداد جيل قوي يمثل سنداً للوطن ونهضته.

«حصن الإمارات»

وتقول نورة الشمري مؤلفة سلسلة «حصن الإمارات»: تأتي مشاركة اتحاد الإمارات للجوجيتسو في هذا الحدث الفريد انطلاقاً من حرصه على الاستفادة من هذه المنصة الدولية المهمة في التعريف والترويج لرياضة الجوجيتسو وقيمها بين زوار المعرض، وتوفير المعلومات القيّمة حول كل ما يتعلق بهذه الرياضة، والاطلاع على ما حققته الدولة من إنجازات، خصوصاً أن المعرض يجسد نقطة التقاء للمفكرين والناشرين والكتاب من جميع أنحاء العالم.

وتضيف: «إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب كان ولا يزال يشّكل المنصة المثالية لتعزيز الوعي حول سلسلة «حصن الإمارات»، سيما أنه يتضمن فعاليات موجهة للأطفال تزخر بمجموعة واسعة من العروض التثقيفية وورش العمل».