«آي سي دي بروكفيلد بليس» في دبي يستضيف معرض ومسابقة «تصميم» يوليو المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن برج «آي سي دي بروكفيلد» في دبي، عن تنظيم معرض ومسابقة سنوية للفن الجرافيكي وتصميم المُلصقات بعنوان «تصميم».

حيث سيتم اختيار أعمال الفنون الجرافيكية عبر توجيه دعوة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع الفني بهدف توسيع نطاق الحوار الفني المُثمر حول هذه الممارسات الفنية وتمكين أبناء الجيل القادم من المصممين والمبدعين من عرض أعمالهم الفنية أمام الجمهور. وسيرحب هذا المعرض، الذي ستمتد فعالياته على مدار شهر، بالزوّار ابتداءً من يوليو.

صورة إبداعية

وتتميز المُلصقات بمكانة جوهرية في ممارسات الفنون الجرافيكية، فهي المصدر الأصلي الذي انطلقت منه الأشكال المتطوّرة من المطبوعات والرسومات المنتشرة في عالمنا المرئي اليوم. لذلك، يجسّد هذا النوع من الفنون صورة إبداعية متكاملة تنعكس فيها الأبعاد الزمنية والمكانية التي تزامنت مع إنتاجها وتطويرها. وتتخطى قيمة فن المُلصقات تلك التصورات والآراء التي تعتبرها مجرد مقتنيات من الماضي.

فهي أسلوب فني يحفز المبدعين على خوض مسارات جديدة وتدفعهم نحو مواكبة نهضة المجتمعات. وتعد المُلصقات وسيلة لنشر المعلومات والإعلانات والدعايات، كما تمثّل شكلاً من الأشكال الترفيهية، كما يوفر هذا الفن مساحة تجريبية لاكتشاف الفنانين والمصممين الشغوفين لإمكاناتهم الإبداعية.

ورغم طبيعة المُلصقات كونها لا تستمر وقتاً طويلاً نظراً إلى سماتها المادية، إلا إنها قادرة على تشكيل صدى واسع يتخطى حدود الزمان والمكان ويخلد في الذاكرة. وقد نجحت المُلصقات المطبوعة في الحفاظ على زخمها الثقافي حتى في عصرنا الرقمي الحالي، على الرغم من التغييرات المستمرة التي تطرأ على دورها وتصاميمها بما يواكب التوجهات الجديدة بمرور السنوات، وقوفاً على الاحتياجات المستمرة لمصمميها وأذواق مشاهديها.

«خطوط بلا حدود»

وينطلق معرض ومسابقة «تصميم»، في نسخته الأولى، تحت شعار «خطوط بلا حدود»، طارحاً جملة من التساؤلات مثل «ما هو نوع المُلصق الذي ستصممه إذا طُلب منك عدم الالتزام بمتطلبات التصميم التقليدية؟» و«إذا كان أمامك متسع من الحرية لمخالفة كل شيء، بما في ذلك التقاليد والقواعد والممارسات البسيطة والأداء العملي، من أجل دمج اللمسات الإبداعية والوجدانية، فهل ستفعل ذلك؟».

يتمثّل هدف هذا المعرض في اكتشاف أعمال تجريبية إبداعية تركز أساليبها التصميمية على دفع حدود الابتكار والإلهام إلى آفاق جديدة، بحيث تستخدم التصميم كنهج في تنظيم اللغة والسرد القصصي بطرق جديدة وممتعة. كيف ستنجح في استخدام الطرق الإبداعية غير المعهودة في سبر أغوار مساحات جديدة في تصميم الخطوط الطباعية؟

تعزيز ثقافة الإبداع

ويأتي هذا المعرض، المُقام تحت رعاية مصممة الجرافيك والمديرة الفنية، جنان صالح، والمستوحى من نسخة العام الماضي التي نالت استحساناً ونجاحاً كبيرين بعنوان «هذه هي الرسالة: أربعة أصوات في فن الجرافيك المعاصر». وقد جاءت فكرة معرض «تصميم» من البرنامج الفني لـ «آي سي دي بروكفيلد بليس» الذي يتمثّل هدفه في دعم الجهود المبذولة في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى المنطقة.

وتضم لجنة اختيار أعمال وفناني المعرض نخبةً متنوعةً من الخبراء والمبدعين المعروفين، الذين يضيفون قيمة كبيرة بفضل معرفتهم الواسعة، بمن فيهم مصمم الجرافيك وتصاميم الخطوط الطباعية، وائل مرقص، والمصمم والفنان متعدد التخصصات علي المصري والقيم الفني، دانيال إتش ري.

يرحب المعرض بمشاركة مختلف الفنانين من المنطقة، بمن فيهم المصممون ومبدعو الأفكار التصميمية ومصممو الخطوط الطباعية والطلاب المتخصصون في مجال التصميم، وسوف يتم اختيار 12 عملاً فنياً ليتم تقديمها خلال هذا المعرض المقرر إقامته خلال شهر يوليو في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس».