«عالم وارنر براذرز أبوظبي» تمدد «موسم باتمان» حتى نهاية الشهر الجاري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت عالم «وارنر براذرز أبوظبي» عن استمرارية احتفالية «موسم باتمان» لغاية 29 مايو الجاري، لتتيح لعشاق شخصية «فارس الظلام» قضاء أوقات مميزة مع العديد من التجارب الترفيهية والعروض الجديدة، وفرصة للقاء أشهر شخصيات «دي سي سوبر هيروز» والعديد من شخصيات «الأنيميشن» المحبوبة.

وسيكون ضيوف عالم «وارنر براذرز أبوظبي» على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض مثل الوقوف والتوازن على الكراسي، والعزف على آلة الساكسافون والغيتار، بالإضافة إلى الفقرات الأكروباتية المذهلة مثل «العجلة الدوارة» التي ستتجول في أرجاء عالم وارنر براذرز أبوظبي ويقدم خلالها أقوى الحركات البهلوانية مرتدياً رداء الـسوبر هيروز.

عرض كوميدي مميز

وستستمتع العائلات والأصدقاء في منطقة متروبوليس بالعرض الكوميدي المميز الذي سيقدمه كل من موظف صحيفة «ديلي بلانيت»، ليدخل البهجة والفرح على قلوب الحضور في أجواء هزلية مليئة بالفكاهة والضحكات. كما سيشاهد الضيوف في منطقة كرتون جانكشن فقرات الخفة والاستعراض مثل رمي الأطباق في الهواء، وأقوى الحركات البهلوانية التي سيقدمها عامل الصيانة لدى «أكمي كوربوريشن» باستخدام السلم.

وفي غوثام سيتي، سيشاهد الضيوف «باتمان» خلال مواجهته للأشرار والمجرمين من شخصيات دي سي سوبر-فيلنز مثل «هارلي كوين» و«سكيركرو» خلال العرض الترفيهي «ريفينج» بفقراته الجديدة. وسيتمكن أيضاً عشاق «فارس الظلام» من التقاط أجمل الصور التذكارية مع شخصية «بات-جيرل» التي انضمت مؤخراً إلى مجموعة شخصيات «دي سي سوبر هيروز» في عالم وارنر براذرز أبوظبي، لتشارك باتمان جهوده في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن.