«المجلس الإماراتي» يستضيف «المجلس المكسيكي» ضيف شرف «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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حلّ المجلس المكسيكي لكتب اليافعين ضيف شرف على المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، في الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، تحت شعار «كون كونك».

وزار المستشار فيديريكو شابود، نائب رئيس البعثة في السفارة المكسيكية في أبوظبي، جناح المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في المهرجان، وكان في استقباله مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وتعرف في الزيارة إلى جهود المجلس وإسهاماته في مجال تطوير محتوى كتب اليافعين في الإمارات.

وتكون وفد المجلس المكسيكي لكتب اليافعين، من الكاتب أنطونيو مالبيكا الذي يعد أحد أشهر المؤلفين المكسيكيين وأكثرهم غزارة في إنتاج كتب الأطفال واليافعين، والحاصل على العديد من الجوائز الدولية في مجاله الإبداعي.

90 كتاباً

كما شملت قائمة الوفد المكسيكي الرسام خوان غيدوفيوس الذي نشر أكثر من 90 كتاباً وعرضت أعماله في الكثير من المحافل داخل المكسيك وخارجها، واحتل المركز الأول في عدد من المسابقات الدولية في مجال الرسم، وحاز العديد من الجوائز، وأحدثها جائزة الغرفة الوطنية لصناعة النشر المكسيكية عن فئة كتب الأطفال والشباب، ومصممة المشاريع الثقافية ماريانا موراليس.

وعقد الوفد المكسيكي اجتماعات مع المتخصصين في مجال أدب الطفل في المهرجان، لإطلاعهم على المستوى الذي وصلت إليه صناعة كتب الأطفال في الإمارات والعالم العربي، وتعريفهم بالحراك الثقافي الذي تشهده إمارة الشارقة وبثقافة الإمارات عامة.

تجارب عالمية

ونظم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عدداً من ورش العمل والقراءات القصصية، استهدف منها زوار مهرجان الشارقة القرائي للطفل، عبر منصته التي يشارك فيها في المهرجان، إضافة إلى فعاليات أخرى نظمها المجلس في أماكن ومنصات متنوعة بالشارقة.

وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «تأتي هذه المبادرة لتوثيق العلاقات وتبادل الخبرات بين المجلس الإماراتي وفروع المجلس الدولي في العالم، بهدف تعزيز مختلف الأنشطة والجهود التي تركز على نشر ثقافة القراءة ودراسة التجارب العالمية الرائدة في تمكين اليافعين من الوصول إلى الكتاب، وبحث المبادرات المبتكرة التي تعمل على الارتقاء بثقافة اليافعين وتطوير محتوى الكتب المخصصة لهذه الفئة، والعمل على نشر المزيد من الكتب ذات الجودة العالية لتصبح القراءة التي تنمي الوعي متاحة للجميع».