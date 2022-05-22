مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب يشارك في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يشارك مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة والشباب في النسخة الحادية والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يبدأ غداً ويستمر حتى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) وبتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وتهدف مشاركة مكتب تنظيم الإعلام إلى التعريف بأنشطة وخدمات المكتب وتقديم وتفعيل الخدمات الاستباقية التي يقدمها لعملائه وبحث شراكات جديدة مع جهات مختلفة تساهم في تطوير عمل المكتب وتسهيل المعاملات الخاصة بعملاء المكتب من كل الفئات ذات العلاقة.

شراكات جديدة

وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام: إن المشاركة في الدورة الحالية من المعرض ستكون ذات طابع مختلف، فبالإضافة إلى عقد شراكات جديدة، سيتم إطلاق النسخة الرقمية من برنامج المتابعة الذاتية للمحتوى الإعلامي.

وأضاف: سيقدم المكتب خدمات استباقية وفورية لمتعامليه المتواجدين في المعرض من خلال فريق عمل المحتوى الإعلامي ومسؤولي التراخيص الذين سيقدمون خدمات إلى العارضين والزوار على حد سواء، كما سيقدم المكتب أيضاً ورش عمل متخصصة، حول «معايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري» وتعريف الجمهور بكيفية التقديم على دار نشر، كما يقدم ورشة تفاعلية حول «الوكيل الأدبي ومميزاته» بمشاركة نخبة من دور النشر وأصحاب الأعمال في مجال الوكيل الأدبي.

يذكر أن مكتب تنظيم الإعلام يضم إدارتين رئيستين هما إدارة التنظيم الإعلامي، التي تهتم بإعداد الأبحاث والدراسات الاستشرافية المتعلقة بمجال الإعلام، وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس الخاصة بتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية، وإدارة التراخيص ومتابعة المحتوى الإعلامي، والتي تهتم بتطبيق التشريعات والأنظمة والمعايير المتعلقة بالخدمات الإعلامية والمحتوى الإعلامي، وتقع ضمن اختصاصات المكتب إدارة التنظيم الإعلامي وإدارة التراخيص ومتابعة المحتوى الإعلامي، والتي من ضمنها متابعة المحطات التلفزيونية والإذاعية وأنظمة البث للبرامج المرئية والمسموعة في المناطق الحرة وخارجها، وتطبيق التدابير اللازمة في حالة مخالفة الرخص الإعلامية والمحتوى الإعلامي والإعلاني للأنظمة واللوائح في المجال الإعلامي والنشر.