ملتقى الإبداع الثامن ينطلق في دبي 28 الشهر الجاري

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الإبداع، تحت شعار «مستقبلي ريادة بإدارة وقيادة»، برعاية معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وذلك في 28 مايو الجاري، في فندق سيتي سيزنز بإمارة دبي.

يعقد الملتقى بنسخته الهجينة «حضورياً وافتراضياً»، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين، ليقدموا خلاصة خبراتهم للمهتمين في مجال تطوير الذات، وتنمية المهارات القيادية والإدارية، والذي تنظمه مؤسسة الرخ للنشر والعلاقات العامة، بالتعاون مع المدرب ومستشار التنمية البشرية، الدكتور سيف المعيلي.

جاء ذلك، في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح اليوم الأحد، في مقر نادي الفجيرة العلمي، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة للملتقى، بحضور الخبير الثقافي خالد الظنحاني رئيس مؤسسة الرخ، مدير الملتقى، والدكتور سيف المعيلي مشرف عام الملتقى، وسعيد الكياني المنسق الإعلامي، وعذراء غازي فيصل المنسق الإداري، وأحمد حسني المنسق الفني للملتقى، وعدد من المدربين والإعلاميين.

ترسيخ ودعم

وقال الخبير الثقافي خالد الظنحاني رئيس مؤسسة الرخ، مدير الملتقى: إن الاستثمار في الإنسان، هو أساس التقدم، لما له من مردود وتأثير في التنمية والتطور والرقي، وهي رؤية رائدة، اهتمت بها دولة الإمارات منذ نشأتها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن مؤسسة الرّخ، من منطلق مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، أرادت أن يكون هذا الملتقى خطوة نحو ترسيخ الثقة في قدرة الشباب على القيادة بكفاءة، بما يدعم الجهود الرامية لتحقيق مئوية الإمارات «2071»، وركائزها المتصلة بالتنمية الاجتماعية والبشرية.

وأكد الظنحاني أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مهارات القيادة لدى المتدربين في الإنجاز والتأثير، وإعدادهم وفق أعلى المعايير الدولية في مجال الإدارة والقيادة، فضلاً عن التقاء المبدعين وتبادل الخبرات في ما بينهم، وتمكينهم من عرض إبداعاتهم وتجاربهم الذاتية، ليتعرفوا من خلالها إلى نماذج مختلفة وممارسات متنوعة، بالإضافة إلى المشاركة الإيجابية في تطوير مهارات الآخرين وتنميتها.

أهداف ومتطلبات

وأشار الدكتور سيف المعيلي مشرف عام الملتقى، إلى الحرص على استمرار واستدامة زخم الملتقى، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، لإنجاز أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بتطوير وتنمية قدرات المبدعين من الشباب الإماراتي، وتأهيلهم للمتطلبات المستقبلية، وابتكار حلول جديدة، وتمكينهم في الإدارة والقيادة لمواكبة تسارع التطور في مختلف القطاعات، إلى جانب إعداد أجيال ناجحة في الإدارة والقيادة باحترافية للمستقبل.

وقال المعيلي: يتضمن الملتقى عدة ورش، يقدمها مجموعة مدربين من خبراء التدريب، مثل عبد الله بن شماء، وأنور بن سليم، والسعودي عبد الكريم آل معيض، كما يشارك في التقديم والعرض، نخبة من المشاركين المبدعين، وهم مريم السلمان رئيسة جمعية كبار المواطنين بالدولة، والمستشارة الأسرية الدكتورة ياسمين الخالدي، والفنان التشكيلي لؤي عرابي، والفنانة التشكيلية عائشة عيد، والدكتورة فاطمة الدربي، وإيمان المعمري، ورهف شقير والدكتورة نوير العرادة، وحليمة مصطفى.

وأعرب المعيلي عن ثقته في أن تشهد هذه الدورة نجاحاً يضاف إلى المنجزات التي تم تحقيقها في الدورات السابقة، حيث كان الملتقى منصة ريادية، ونقطة تلاقٍ بين الشخصيات ذات الخبرة المتميزة والعريقة في مجال الإدارة، والشباب الراغب والطموح لاجتياز مهارات المستقبل بثقة.