«ربع قرن» تنمي الخيال الإبداعي للصغار في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شاركت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، متمثلة بـ«أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة،» في مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ13، والذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب، في الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، بما يقرب من (25) ورشة عمل وفعالية تمزج بين الترفيه والتعلم باستخدام وسائل ومهارات مختلفة، قدمها مجموعة من المختصين من الكُتاب والفنانين، إضافة إلى الموهوبين من منتسبي مؤسسات ربع قرن.

ثراء وتنوع

تميزت فعاليات جناح ربع قرن بالثراء والتنوع، واشتملت على باقة من الأنشطة الهادفة والقيّمة التي تمهد طريق الثقافة والعلم للفئات العمرية المستهدفة من 6 إلى 18 عاماً، وتتوافق مع ميولهم وتطلعاتهم، كان منها ورشة القصة المتحركة، رسائل في زمن مختلف لتدريب المشاركين على كيفية كتابة الرسائل، ومكعب القصص وتنكة يدوه، إضافة إلى تصميم غلاف، قصتي وصندوق الهدايا ومكعب القصص.

وأتاحت ربع قرن لرواد جناحها فرصة التعرف إلى أهمية القراءة وتقنيات البحث في ورشة رحلة البحث عن كتاب بالتعاون مع مفوضية مرشدات الشارقة، إلى جانب ورش منوّعة منها، فواصل كتاب بالطريقة اليابانية، عالمي الصغير، ورحلة مع كاتب لتفعيل ثقافة الحوار وتنمية مهارات المشاركين في الاستماع والتحدث، كما تعرفوا إلى وجه آخر من الفنون والتجارب الإبداعية في ورش لنعبّر بالفنون المسرحية، فن المانغا، الرسم على الخشب.

أجواء تنافسية

كما شهد الجناح إطلاق «تحدي 28 للقراءة» بالتعاون مع الكاتبة ميثاء الخياط، وهو مغامرة قرائية شيّقة تستمر مدة عام، بهدف تشجيع المشاركين على قراءة 28 قصة، على أن يبدأ عنوان كل قصة بحرف مختلف من الحروف الهجائية للغة العربية، ووفرت ربع قرن أجواء تنافسية متميزة لزائري جناحها أسهمت في تحفيز خيالهم للتعبير عن أنفسهم، عبر تدوين أحلامهم وطموحاتهم على الجدار التفاعلي للجناح، الذي حمل عنوان «أغمض عينيك وتخيل».

وجاءت مشاركة ربع قرن في المهرجان تأكيداً على استراتيجيتها التنموية في رعاية الأطفال والناشئة والفتيات، ودورها الريادي في تطوير واستثمار طاقاتهم لغد أفضل في بيئة إماراتية محفزة على الإبداع والابتكار، وتحقيقاً لرؤيتها «شريك مجتمعي في بناء أجيال واعية ومؤثرة».