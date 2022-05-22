إبهار دبي المعماري.. سُلَّم مكاتب التصميم إلى العالمية

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تعجز الكلمات عن الإحاطة بحجم البنيان العمراني الذي شهدته دبي في العقود الثلاثة الأخيرة، وهذا التحول الهائل من مدينة صغيرة قائمة على النشاط التجاري البحري إلى حاضنة مبهرة لمجموعة متنوعة من الأبراج الشاهقة المتلألئة، ما جعل من هذا الإبهار سُلَّماً تصعد من خلاله شركات الهندسة ومكاتب التصميم نحو العالمية.

في سياق تحولات دبي العمرانية، قد يكون الرمز الأهم للدلالة على حجم ما تم بناؤه وتشييده، هو «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم، بارتفاع 828 متراً، وكان تشييده بمثابة إعلان عن الأهمية العالمية للمدينة وجرأتها المعمارية.

مع صعود دبي المتواصل إلى مصاف المناطق الحضرية الأكثر زيارة في العالم، كان العديد من الشركات والمكاتب الهندسة المعمارية تتدفق على المدينة، وتقيم مقرات لها فيها بهدف تلبية الطلب على الأيقونات المعمارية ذات التصاميم الفريدة. وقد حاولت تلك الشركات والمكاتب، بعد أن تم اعتماد مقاييس مرتفعة للبنيان المعماري في المدينة، الارتقاء باستمرار في تصاميمها إلى المستوى المطلوب.

وقد برز العديد من تلك المكاتب الهندسية، أخيراً، وحازت على جوائز بما أسهم في منح المدينة علامتها التجارية الخاصة التي تميزها، حيث انضمت إنجازاتها إلى قائمة التحف المعمارية في العالم.

وفي هذا السياق، احتلت 4 مكاتب معمارية لائحة أفضل الشركات المعمارية في دبي وأدرجت على لائحة جوائز «إيه +» ضمن قاعدة بيانات موقع «أرتشيتيزر»، التي تضم 30 ألف شركة معمارية واكثر من 130 ألف مشروع، وذلك بناء على إحصاءات توضح مستوى التميز المعماري لكل شركة: عدد جوائز «إيه +» التي فازت بها، ومرات التأهل لتصفيات جوائز «إيه+» (2013 الى 2022)، وعدد المشاريع التي تم اختيارها كـ«مشروع اليوم» أو «مشروع مميز» من قبل هيئة تحرير «ارتشيتزر»، أو تم تحميلها على «أرتشتيزر» (2009 إلى 2022).

ومن بين المكاتب الأربع احتلت شركة «كيلا ديزاين»، التي صممت متحف المستقبل في دبي، وهي تتمتع بخبرة عريقة في قطاع العمارة في المدينة، المركز الأول. وتصف الشركة نفسها بأنها مكرسة لإنشاء مبان مبتكرة خالدة ومستدامة بيئياً ومستوحاة من السياق. أما أبرز مشاريعها فشملت وفقاً لـ«أرتشيتيزر»: متحف العلوم في أبو ظبي، ومرسى العرب في دبي، ومرسى العرب فيلات دبي، ومنتجع شيبارة البحر الأحمر، وفيدا رزيدانس مرسى دبي ونادي اليخوت، حيث أظهرت الإحصاءات فوز شركة «كيلا ديزاين» بجائزة «إيه بلس» واحدة، والوصول إلى نهائيات «إيه بلس» مرتين، مع 4 مشاريع مميزة وإجمالي عدد مشاريع 12.

كما تميزت مشاريع أخرى في دبي من بينها، التصميم الداخلي لمكتب الهندسة المعمارية «ديزرت إنك» في حي التصميم بدبي، حيث الغطاء النباتي يشكل عنصراً أساسياً في المكتب، ومشروع «ذا بلوك» على الواجهة المائية للشركة نفسها، التي احتلت المركز الثالث بفوزها بجائزة واحدة «إيه +1» بإجمالي اثنين من المشاريع.

بالمقابل، تميزت مشاريع استديو «إبدا ديزيان»، لا سيما مسجد الورقاء، و«هاي دي 3» في حي دبي للتصميم و«برج المكاتب دبي»، حيث احتلت الشركة المركز الرابع بمشروع واحد مع 5 مشاريع بارزة. في حين فازت شركة «جياني راناولو ديزاين» بالمركز الثاني مع جائزة «إيه +» واحدة ومشروع متميز واحد، وإجمالي 4 مشاريع.

ويشارك في برنامج جوائز «إيه بلس» أكثر من 400 محلف ومئات الآلاف من الأصوات بالاختيار الشعبي، للتعرف على أفضل شركة هندسة معمارية في العالم كل عام.