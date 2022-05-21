انطلاق أسبوع المطبخ التركي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلق أمس «أسبوع المطبخ التركي في دبي»، الذي تنظمه القنصلية العامة لجمهورية تركيا في دبي، بالتعاون مع مجلس الأعمال التركي في دبي، وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة التركية، في سياق احتفالات «أسبوع المطبخ التركي» في تركيا وخارجها.

يستمر الحدث حتى 27 مايو، ويقدم فرصة لتذوق عروض الطهي المختلفة في جميع أنحاء الإمارة، على مدار الأسبوع من خلال المطاعم المشاركة في هذا الحدث الذي يقام لأول مرة؛ وذلك في سياق الترويج لمذاقات المطبخ التركي المتميز، الذي يعد عنصراً محدداً للهوية الثقافية التركية.

ومع وجود أكثر من 42 مطعماً تركياً وتوافر 54 منفذاً لهم، سيستمتع عشاق الطعام ووجبات العشاء في دبي والإمارات العربية المتحدة بتجربة طعام خاصة. وعلى مدار الأسبوع، ستقدم المطاعم والمنافذ المشاركة عروضاً خاصة (خصومات، وقوائم طعام خاصة، إلخ) لضيوفها.

المطبخ التركي

يتميز المطبخ التركي، الذي تمت رعايته وتشكيل معالمه من خلال تاريخ الأناضول، بخصائصه الصحية وجانبه الإبداعي وهياكله المستدامة، حيث تحمل نكهات الأطباق التركية تأثيرات تاريخ يمتد لآلاف السنين، وتراكم ثقافي هائل حتى يومنا هذا.

وخلال أسبوع المطبخ التركي، سيقدم طهاة تركيا المشهورين عالمياً عروض وجبات الطعام الإبداعية للزوار في مواقعهم الجغرافية الخاصة. وفي الوقت ذاته، فإن القوائم التي تم إعدادها خصيصاً لأسبوع المطبخ التركي في تركيا تدعو الضيوف الأتراك والأجانب لتجربة أفضل المأكولات التركية في المطاعم، التي توفر خيارات لا حصر لها للنباتيين وللأنظمة الغذائية النباتية مع المخللات الصحية والخل.