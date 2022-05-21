مشاركات ثقافية بارزة في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، شخصيات ثقافية وأكاديمية عربية وعالمية بارزة، ساهمت برفد المكتبة الإنسانية بالكثير من المعارف نظير إبداعهم، وجهودهم الملموسة في حقول الأدب والفكر والترجمة والدراسات الثقافية.

ومن بين الضيوف المشاركين في الدورة المقبلة من المعرض التي تقام ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين وحتى 29 مايو الحالي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، البروفيسور البريطاني روجر ألين، أستاذ اللغة العربية والأدب المقارن في قسم لغات وحضارات الشرق الأدنى في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، الذي قدّم العديد من المساهمات في مجالات الترجمة، حيث تعرّف القارئ الغربي من خلاله على أعمال روائية لكبار الكتّاب مثل نجيب محفوظ، وجبرا إبراهيم جبرا، وعبد الرحمن منيف، ويوسف إدريس وآخرين.

مشاركون

ويشارك في المعرض د. محسن الموسوي، أستاذ الأدب العربي الكلاسيكي والحديث، والدراسات المقارنة والثقافية في جامعة كولومبيا، نيويورك. وهو باحث وناقد أدبي شهير، ساهم بفكره ومؤلفاته في إثراء المكتبة العربية بالكثير من الأعمال من بينها: «الرواية العربية: النشأة والتحوّل»، «عصر الرواية»، «ثارات شهرزاد: فنّ السرد العربي الحديث»، «الاستشراق في الفكر العربي»، «الرواية العربية بعد محفوظ» وغيرها.

في الوقت ذاته، سيطّلع الجمهور على منجزات وأعمال البروفيسور «هومي بابا»، أستاذ العلوم الإنسانية، قسم اللغة الإنجليزية وقسم الأدب المقارن، والمدير المؤسس لمركز ماهيندرا للعلوم الإنسانية في جامعة هارفارد، كما شغل منصب مستشار أول في العلوم الإنسانية لرئيس وعميد جامعة هارفارد. أسهم بابا في إنجاز العديد من الأعمال التي تبحث في نظرية ما بعد الاستعمار والتغيّر الثقافي والقوّة والفنّ المعاصر والكونية، وله مجموعة واسعة من المؤلفات أبرزها «موقع الثقافة»، الذي أعيد طبعه بوصفه أحد أبرز الكلاسيكيات في المجال، وكتاب «الأمة والسرد» والعديد من الدراسات والمقالات الأخرى.

ويستضيف المعرض أيضاً البروفيسورة غاياتري شاكرافورتي سبيفاك، أستاذة العلوم الإنسانية في جامعة كولومبيا. وهي عضو مؤسس في معهد الأدب المقارن والمجتمع. سبيفاك شخصية عالمية رائدة في قضايا المرأة واللغة والتنمية. وللبروفيسورة سبيفاك العديد من الإصدارات، منها ترجمة كتاب «من علم النحو» (1976) عن الفرنسية لجاك دريدا، و«في عوالم أخرى: مقالات في السياسة الثقافية» (1987) وغيرها من الأعمال.