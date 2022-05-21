«أوبرا غاليري دبي» يستضيف معرض «ماي تريجرد غاردن»

المصدر: دبي - البيان

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كشف «أوبرا غاليري دبي» في مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق أول معرض للفنانة الكورية تشو سانغ هي في دبي، تحت عنوان «ماي تريجرد غاردن»، والذي يقدّم 27 عملاً فنياً تم ابتكارها خصيصاً لهذه المناسبة. ويتواصل المعرض حتى 18 يونيو المقبل.

وتتمحور هذه الأعمال الفنية في مواضيع الذكريات ومشاعر الحنين وتأخذ الضيوف في رحلةٍ حسية ممتعة تنبعث فيها نفحات الأزهار الفوّاحة من كل قسم من أقسام المعرض، لتمنح الزوّار تجربةً مذهلةً كأنهم يتجولون وسط حديقةٍ من صُنع الفنانة.

سيرة

وُلدت تشو سانغ هي في كوريا الجنوبية، وهي فنانةٌ إبداعية وصاحبة رؤية ملهمة تسعى لاستكشاف العلاقة المعقدّة بين اللون والمادة من خلال أعمالها التي تأخذ وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً لإنجازها.

وتستخدم تشو تقنية الكولاج إذ تقوم بصنع قصاصات من ورق هانجي التقليدي إما عن طريق قص العديد من الدوائر يدوياً وإما تمزيقها برفق ثم لصقها على أسطح اللوحات باستخدام غراء الخشب الكوري؛ لتقوم بعدها بتلوين القصاصات بألوان زيتية وتكمل اللصق والتلوين ووضع الطبقات الجديدة حتى تحصل على اللوحة النهائية المطلوبة.

تفسير

تفسر الفنانة تشو سانغ هي أعمالها بكونها تعكس خلاصة تجاربها في الحياة، وقالت: «أعد الرسم وسيلةً للوصول إلى أصل الجمال الذي يتجسّد في عناصر الطبيعة، ولذا أستخدم الأزهار رمزاً لإظهار الجوهر الحقيقي للجمال. وأشعر بالسعادة عند تلوين لوحة قماشية بيضاء مغطاة بورق هانجي، كما لو كنت أسير على طريق مذهل مغطى بالكامل بأزهار الكرز».