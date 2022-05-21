«محمد بن راشد للمعرفة».. مشاركة ثرية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الشريك المعرفي العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الـ 31، الذي يقام خلال الفترة بين 23 و29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتأتي مشاركة المؤسَّسة في إطار استراتيجيتها الريادية لدعم مسارات المعرفة إقليمياً وعالمياً، وتقوية الأجيال المستقبلية وتمكينها من ابتكار حلول مستدامة، خاصةً أنَّ معرض أبوظبي الدولي للكتاب يُمثِّل مظلَّة معرفية وثقافية مهمة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «يُشكِّل معرض أبوظبي الدولي للكتاب إحدى أهم الفرص العالمية التي يمكن من خلالها تيسير عملية المعرفة والبحث في العالم العربي والمنطقة».

ويضمُّ جناح المؤسَّسة باقة متميزة من الإصدارات المتنوعة باللغتين الإنجليزية والعربية. كما أن من المقرَّر أن يشهد الجناح تنظيم المؤسَّسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلسلة حوارات المعرفة 2022، التي تمثِّل مجموعة من الندوات المعرفية النقاشية الهادفة إلى بحث أهمِّ القضايا الراهنة.

كما سيتضمَّن الجناح إقامة فعاليات يومية تحت مسمّى «استراحة المعرفة» بمشاركة مميزة وحضور واسع من الأدباء والمفكرين الإماراتيين والعرب، لمناقشة العديد من الموضوعات حول الوعي المعرفي للأجيال القادمة، وتحديات تأسيس مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية ضمن «مبادرة بالعربي» والتي ستبَثُّ مباشرة عبر المنصة الإلكترونية، حيث سيتم عرض أطروحات مختلفة بشأن دعم اللغة العربية وأثرها في تنمية وتطوير المجتمع.

إلى جانب ذلك، سيشهد جناح المؤسَّسة عقد ورشٍ معرفية وتدريبية، من بينها «ورشة الأطفال - دبي المستقبل»، و«ورشة اليافعين - الإمارات الغد»، وكذلك إطلاق عدد من الكتب التي أُنجزَت ضمن «برنامج دبي الدولي للكتابة»؛ منها «ورشة القصة القصيرة 2020»، و«ورشة أدب اليافعين 2020»، وكذلك كتب «ورشة الترجمة 2020».