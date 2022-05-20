الشارقة تبحث تعزيز العمل الثقافي المشترك مع كوستاريكا

المصدر: الشارقة - وام

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بحث أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال لقائه فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة أثناء زيارته فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان «الشارقة القرائي للطفل» مشاركة جمهورية كوستاريكا في فعاليات الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب».

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الثقافية والمعرفية وتطوير آليات الاستفادة من الخبرات المشتركة والآفاق والرؤى حول صناعة النشر والكتاب وتعزيز أدوار القطاعات المرتبطة بالصناعات الإبداعية.

وأشاد السفير الكوستاريكي بالتنوع والثراء الذي يتميز به برنامج الأنشطة المتعددة التي يقدمها «معرض الشارقة الدولي للكتاب» و«مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، وأثنى على جهود «هيئة الشارقة للكتاب» في الاحتفاء بالثراء الثقافي لدولة الإمارات والمنطقة والعالم من خلال هذه الفعاليات السنوية البارزة على أجندة الفعاليات الثقافية العالمية.