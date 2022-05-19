«أوزان الشعر» لقاء ثقافي للصغار في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، وضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته 13، لقاءً ثقافياً ترفيهياً للأطفال بعنوان:

«أطفالنا والعروض وأوزان الشعر»، لتعريف الأطفال بإيقاعات الموسيقى في الشعر العربي، تحدثت فيها الشاعرة صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي، وليلى أبو ذكري مشرف الإنتاج الفني بالمكتب الثقافي والإعلامي بالعزف، بحضور الأطفال والكبار من زوار المعرض.

أسباب

وتم استعراض الفرق الشكلي بين الكتابة السردية وكتابة القصيدة العمودية، حيث أتاحت للأطفال قراءة بعض ما تم عرضه.. ومن هنا، بدأ الحديث عن أسباب هذا الفرق، مع عرض لصورة ميزانين لتقريب مفهوم الوزن الشعري بين الشطرين.

وشارك الأطفال في عزف الإيقاع للبحور الشعرية، مع عرض لبعض القصائد من مناهج التعليم الحديثة والقديمة، ووفرت الفعالية للأطفال مجموعة من الآلات الإيقاعية، التي كانت بقيادة الموسيقية ليلى أبو ذكري، في لحظات من التعلم المقرون بالبهجة..

وذكرت صالحة غابش، أن الهدف من هذا اللقاء، هو ربط الأطفال بتراث الأجداد الأدبي، وتعريفهم بأهم ميزة بالشعر الأدبي والأوزان الشعرية، مع إعطائهم فرصة لممارسة الإيقاع الموسيقي في القصيدة الشعرية، وذلك من خلال تطبيقها على قصائد قريبة من وعيهم وإدراكهم، من حيث المعنى، ومن حيث التركيبة اللفظية.

وسيتم تنظيم دورات وورش أخرى لهذا الموضوع، إيماناً منا بأهمية أن يعرف الطفل واليافع كنوز التراث الأدبي وثقافته العربية.