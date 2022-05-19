دار بيتر هارينغتون تعرض مجموعة استثنائية من الكتب النادرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عرضت دار «بيتر هارينغتون» الرائدة في بيع الكتب النادرة بمدينة لندن، مجموعة استثنائية، تتألف من 125 كتاباً، اختيرت لهواة جمع الكتب النادرة من منطقة الخليج العربي، وذلك في أحدث مشاركاتها في كاتلوج «أبوظبي 2022».

تم طرح المجموعة، بالتزامن مع مشاركة دار «بيتر هارينغتون» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي سيقام بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو، وتشارك الدار هذا العام، بالمجموعة الخاصة والأكثر شمولاً من أعمال السير ريتشارد فرانسيس بورتون - المستكشف البريطاني، الذي اشتهر برحلاته واستكشافاته في شبه الجزيرة العربية وآسيا وأفريقيا – هو وزوجته إيزابيل ليدي بيرتون.

2 مليون

تضم مجموعة روتشايلد من أعمال بورتون، والتي تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه إسترليني، مخطوطات، وخطابات، ونسخاً ترويجية، وأعمالاً محفورة ومشروحة، ورسوماتٍ، وصوراً فوتوغرافية، وكتباً مطبوعة، وكتيبات، ومقالاتٍ أصلية تصل إلى المئات من صفحات التوقيعات، وما يقارب 200 عمل مطبوع، بما في ذلك الأعمال النادرة التالية:

الإصدار الأول من كتاب «سرد شخصي لرحلة الحج إلى المدينة ومكة» – وهي مجموعة رائعة واستثنائية، تحويها ثلاثة مجلدات، وتُعتبر «من أعظم أعمال السفر» المنشورة على قماش أصلي مذهبٍ، مع اللون الأزرق الفاتح. والطبعة الأولى من نسخة الليدي بيرتون، من ترجمة زوجها لكتاب «الليالي العربية»– وهي «مُعدّة للاطلاع المنزلي»، ومُجلدة بغلاف قماشي أبيض أصلي، مع تصاميم مذهبة. اعتنت الليدي بيرتون بطبعة زوجها تلك بشكل خاص، لضمان إتاحة كل أم لبناتها، فرصة الاطلاع على كتاب الليالي العربية.

كذلك، تضم أعمال دار «بيتر هارينغتون»، ضمن كاتلوج «أبوظبي 2022»، مجموعة مختارة من القصص الهادفة، والمخطوطات المتنوعة، والأعمال التي تتناول أهم اللحظات في تاريخ منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط الأوسع، بأسلوبٍ سلسٍ وسهل.

سجلات هامة

وبهذه المناسبة، أشار بوم هارينغتون، مالك دار «بيتر هارينغتون» المتخصصة في الكتب النادرة، إلى أن «الدار تشارك هذا العام في كاتلوج «أبوظبي 2022»، بمجموعة رائعة من السجلات الرسمية الهامة والرصد الشخصي، ما يعكس صورة واقعية لأنماط الحياة التي سادت في منطقة الشرق الأوسط، في أوائل ومنتصف القرن العشرين».

وأضاف: «تعد مجموعة روتشايلد من بورتون مقتنيات مهمة، كونها تتيح لهواة جمع الكتب والمخطوطات النادرة بالمنطقة، فرصة غير مسبوقة لاقتناء ما قد يكون أوسع وأشمل مجموعة من أعمال بورتون الخاصة، والتي تم طرحها بالأسواق حتى الآن».

وتابع: «وحيث إن جمع الروايات المميزة والأعمال الشهيرة لبورتون وغيره من المستكشفين المشهورين، من أمثال «تي إي لورنس» أصبح أمراً ميسوراً، يسعدنا أيضاً أن نطرح مجموعة متنوعة من الأعمال النادرة، التي تقدم منظوراً جديداً يساعد على فهم وتقييم تاريخ المنطقة الغني والمعقّد».