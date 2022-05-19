مكرمة حاكم الشارقة في «القرائي للطفل» تعزز مكانة الثقافة بالمجتمع

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أكد مسؤولان ثقافيان في الإمارات، أن منحة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتمثلة بتخصيص مبلغ 2.5 مليون درهم، لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الـ 13، تجسد استدامة الرعاية والعناية التي يوليها سموه لصناعة الكتاب، ودعم حركة النشر عربياً وإقليمياً وعالمياً، مشيرين إلى أن هذه المبادرة الكريمة من سموه، تعبر عن حالة الحضور المعرفي والحضاري الذي تعيشه إمارة الشارقة وتعزز أهمية وقيمة الثقافة في حياة المجتمع.

قيمة

وفي هذا السياق، قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «اعتاد الناشرون المشاركون في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، على مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشجيع سموه لدور النشر، باقتناء أحدث إصداراتهم، وهذا يجسد استدامة الرعاية والعناية التي يوليها سموه لصناعة الكتاب، ودعم حركة النشر عربياً وإقليمياً وعالمياً.

كما يتحقق من خلال هذه المكرمة، رفد لمكتبات الأطفال في الشارقة بجديد الإصدارات التي تثري مخزونها، وتجعل منها غنية بأحدث ما تصدره دور النشر من كتب الأطفال واليافعين. ونحن في جمعية الناشرين الإماراتيين، نثمن هذه المكرمة، التي نرى أنها تتجاوز في دلالاتها القيمة المادية والدعم المباشر للناشرين، لتؤكد أن نظرة الشارقة للكتاب، ولدعم حركة النشر، وذات أبعاد حضارية».

لغات متعددة

بدورها، قالت إيمان بوشليبي مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة: «إن الدعم الذي تمثله منحة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص مبلغ 2.5 مليون درهم، لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الـ 13، يعبر عن حالة الحضور المعرفي والحضاري، الذي تعيشه إمارة الشارقة، حيث غدت مكتبات الشارقة، في ظل هذا الدعم السنوي، حافلةً بأحدث إصدارات العالم من مصادر المعرفة.