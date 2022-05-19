«رسائل جوهرية» محور قراءات موسعة في المهرجان

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ 13، جلسة قراءة في فصل «إلى أبنائي وبناتي مع التحية» من كتاب «رسائل جوهرية» لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، شارك فيها أيمن الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وعائشة الخاجة عضو المجلس البلدي لمدينة الشارقة أمين عام مجلس الشارقة للتعليم سابقاً، وأدارتها فاطمة الزعابي أخصائي الإعلام والنشر بإدارة التنمية الأسرية، بحضور جمهور كبير من زوار المهرجان.

وأكدت الجلسة على أن كلمات الكتاب مفعمة بالمشاعر الفياضة وهو ما يؤكد على اهتمام وحرص سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على الأجيال الجديدة، التي ستحمل راية التنمية وتطورها، وذلك من خلال الرسائل الموجهة من سموها إليهم، وهو ما يؤكد على أن تميز وفرادة الكتاب خصوصاً أنه مليء بالمحبة والسلام. وأكدت عائشة الخاجة إنها عندما قرأت هذا الكتاب في أول مرة شعرت بالسعادة والحب وذلك من قوة المعاني التي تحملها الرسائل من تحفيز وإصرار على النجاح والمحاولة من جديد سعياً لتحقيق النجاح، مشيرة إلى أن المعنى الذي تتضمنه الرسائل همها النهوض بالوطن.