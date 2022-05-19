سحر موسيقى وأغنيات «بينك فلويد» في «دبي أوبرا» 16 يونيو

المصدر: دبي ـ البيان

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تستضيف دبي أوبرا عرض «يو كاي بينك فلويد إكسبيرينس» العالمي، في 16 يونيو المقبل، لتمنح ضيوفها من عشاق الحفلات الموسيقية المباشرة فرصة حضور عرض موسيقي احترافي مع شاشة عرض مذهلة مستديرة الشكل وإسقاطات ضوئية مبهرة مستوحاة من أسلوب فرقة بينك فلويد العالمية الشهيرة.

ويمكن لمحبي «بينك فلويد» الاستفادة من هذه الفرصة وزيارة دبي أوبرا والاستمتاع بتجربة مميزة على إيقاعات واحدة من أبرز فرق البروغريسيف روك على الإطلاق. ومن المقرر أن يضم الحفل مجموعة من أجمل وأشهر أغاني الفرقة من ألبوماتها الأكثر مبيعاً مثل، «ذا دارك سايد أوف ذا مون»؛ و«أنيملز»؛ و«ويش يو وير هير»؛ و«ذا وول» وغيرها والعديد من أغنياتها الأكثر رواجاً مثل «سي إيميلي بلاي»؛ و«موني»؛ و«أنوزر بريك إن ذا وول»؛ و«أون ذا ترننج أواي» وغيرها الكثير.

وتلبي هذه الحفلة أذواق جميع عشاق الفرقة الشهيرة على اختلاف أعمارهم، إذ تحتفي بأجواء الفرقة الأسطورية وأبرز إبداعاتها؛ مع مهارات العزف المتميزة والأصوات الغنائية الجميلة والإنتاج المصوَّر المذهل.