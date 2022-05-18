مهرجان دبي للمأكولات يختتم فعالياته بنجاح نوعي

المصدر: دبي- البيان

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اختتم مهرجان دبي للمأكولات فعالياته في 15 مايو الجاري ومنها فعالية «أسبوع دبي للمطاعم»، والتي أُقيمت بالشراكة مع 40 مطعماً من أفضل المطاعم في المدينة قوائم أُعدت خصيصاً للمهرجان.

أطباق شهية

واستمرت فعالية «أسبوع دبي للمطاعم» من 6 حتى 15 مايو الجاري، وأتاحت الفرصة لذوّاقة الطعام للاستمتاع بتناول أشهى الأطباق في مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة بأسعار استثنائية، إلى جانب تجربة أطباق شهية محضّرة من المكونات الطازجة، ومجموعة متنوعة من المأكولات العالمية التي يتضمّنها مشهد الطعام الشهير في دبي.

وقد شارك «مطعم النافورة» الحائز عدّة جوائز في فعالية «أسبوع دبي للمطاعم»، حيث قدّم للزوار مأكولات لبنانية شهية ومحضّرة بمكونات عالية الجودة وسط أجواء أنيقة وعصرية في أبراج الإمارات.

يقدّم المطعم تشكيلةً واسعةً من أصناف المازة الباردة والساخنة لمشاركتها مع العائلة أو الأصدقاء. ننصحك بتذوّق أصناف المشاوي على الفحم وأن تختتم وجبتك بمجموعة من الحلويات اللذيذة.

أمسية رائعة

وشارك أيضاً مطعم «بييرز» الذي يقع في «دبي فستيفال سيتي» وهو أحد مطاعم الشيف الشهير «بيير غانيير» الحائز أكثر من مرة «نجمة ميشلان» لمطاعمه المنتشرة في باريس ولندن وهونغ كونغ وطوكيو. ويتميز بأجوائه الهادئة ويُعتبر الوجهة المثالية لقضاء أمسية رائعة، والاستمتاع بتناول أشهى المأكولات.