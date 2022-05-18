«مؤتمر الموزعين الدولي» يشيد بدور الشارقة في دعم صناعة الكتاب

المصدر: الشارقة - وام

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أكد المشاركون في «مؤتمر الموزعين الدولي» الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب بمقرها على مدى يومين، أن المؤتمر مثّل فرصة أتاحتها الشارقة لتبادل الخبرات والتجارب بين الموزعين، وجسدت اهتمام الإمارة بدعم صناعة الكتاب وتوزيعه، وتمكين العاملين في هذا القطاع من استلهام التجارب والقصص الناجحة لمؤسسات التوزيع والمكتبات التي تغلبت على العوائق، ورسّخت أساليب جديدة ومبتكرة في توزيع الكتاب، وساعدت في الحفاظ على صلات مستمرة مع جمهور القراء.

واستعرضت الجلسة ما قبل الأخيرة تجارب موزعين للكتب من كل من الهند وأستونيا والإمارات وماليزيا.

وتحت عنوان «متاجر الكتب: نماذج أعمال جديدة» ناقش ثلاثة متحدثين دور التنوع في الخدمات التي يقدمها متجر الكتب في تعزيز المبيعات والحلول والتحديات التي يواجهها بائعو الكتب إلى جانب أهمية خدمة «الطباعة عند الطلب» وتوجه متاجر بيع الكتب نحو تجاوز فكرة بيع الكتب بالشكل التقليدي والانتقال إلى مستوى جديد من خلال إضافة مقاهٍ، وتقديم منتجات أخرى إلى جانب الكتب.

وتطرقت الجلسة الأخيرة للمؤتمر إلى أسرار بيع الكتب، وبيّنت أن من يعملون في هذه المهنة حول العالم لديهم نفس الأسئلة ونفس التحديات.