«الأرواح الأربعة» جديد ديزني في 2023

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

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أماطت شركة ديزني اللثام عن فيلم قادم من استوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة بعنوان «الأرواح الأربعة»، أو «إلمنتال»، المتوقع صدوره في يونيو 2023.

ويحمل العمل، بحسب موقع «سي بي آر»، توقيع فنان الرسوم المتحركة والمخرج والممثل الصوتي وفنان القصة المصورة بيتر سوهن إخراجاً.

يروي الفيلم قصة كائنات من العناصر الأربعة للأرض هما إمبر ووايد اللذين يقيمان في «مدينة حيث النار والماء والأرض والهواء يعيشون معاً. وتستكشف المرأة النار والشاب المائي كم الأشياء التي تجمعهما معاً».

وعملت شركة ديزني على إرفاق الإعلان عن العمل المنتظر بلوحات من فن التصور، حيث بدا كل من إمبر ووايد يمشيان معاً وقد ظهر في الخلفية بعض مواطني الأرض والهواء.

وأشار سوهن إلى أن «إلمنتال» مستوحى من طفولة عاشها في نيويورك المدينة، التي هاجر إليها والداه من كوريا في مطلع السبعينيات، حيث بنيا متجراً مزدهراً للبقالة في برونكس.

وأضاف سوهن في معرض التعليق قائلاً: «لقد كنا في عداد العائلات التي أنشأت المشاريع في الأرض الجديدة حيث الآمال والأحلام تجتمع في وعاء ضخم من الثقافات واللغات والأحياء الجميلة الصغيرة. وقد قادني ذلك كله إلى (إلمنتال)».

وترتكز القصة بحسب تعبيره إلى العناصر الكلاسيكية أي النار والماء والهواء والتراب، وفي حين تمتزج بعض العناصر تمتنع الأخرى. فماذا لو كانت حية بالفعل؟ يطرح متسائلاً.

يذكر أن سوهن هو المخرج الذي وضع بصمته الإخراجية على عدد من أفلام السينما أبرزها الديناصور اللطيف عام 2015.