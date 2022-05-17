سلطان القاسمي يوجه بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات "القرائي للطفل"

المصدر: وام

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث الإصدارات من الكتب العربية والأجنبية المعروضة في "الشارقة القرائي للطفل" بنسخته الـ13.

تأتي مبادرة سموه انطلاقاً من جهوده في دعم الكتاب وصناعه وقرائه، وحرصاً على إثراء مكتبات الشارقة بأحدث الإصدارات التي تغني محتواها وتسهم في تزويد القراء من باحثين وأكاديميين وطلاب ومهتمين بالشأن المعرفي بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في المهرجان في القطاعات المرتبطة بعالم الطفولة ومصادر معرفتها بما يحقق رسالة مكتبات الشارقة في أن تكون مركزاً ثقافياً حاضناً لطلاب المعرفة ومزوداً لهم بكل ما ينمي مداركهم ويثري مخزونهم الفكري.

وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "في كل عام تتلقى مكتبات الشارقة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة مكرمة دعم وإثراء لمحتواها من الإصدارات العربية والأجنبية التي تمثل غرساً طيباً تزداد من خلاله ألقاً ليثمر نتاجات ثقافية تنعكس على روادها وتسهم في تشكل اللوحة الثقافية والحضارية التي تسلكها الإمارة لتكون مصدر إشعاع فكرياً ومعرفياً يبني بالكتاب أجيالاً ويفتح بالقراءة لهم آفاق المستقبل المشرق".

وأضاف: "تأتي مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة سنوياً لتجسد رؤية إمارة الشارقة تجاه الاستثمار في الأجيال الجديدة وتوفير مصادر المعرفة والتعلم لهم ليكونوا قادرين على تطوير مهاراتهم والنهوض بطاقاتهم.. فالشارقة تنظر إلى مكتبة الطفل بوصفها إحدى أهم ركائز تحقيق تطلعات التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة والعالم".