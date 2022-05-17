فهد الماس: محمد بن زايد قائد مسيرة الإنجازات وحامي الحمى

المصدر: دبي ـ البيان

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هنأ الفنان الإماراتي فهد الماس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوليه رئاسة الدولة، وبايعه على الولاء والإخلاص والطاعة، وقال في تصريح له: نبارك لأنفسنا ولاتحادنا ووطننا بسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نبايعك على الولاء والإخلاص والوفاء والطاعة فأنت حامي الوطن وأنت قائد مسيرته.. رجل التسامح رجل التواضع رجل نفتخر به الرجل الحنون والأب والأخ ورجل الإنسانية وأنت العز والفخر وليكمل مسيرة الآباء المؤسسين مسيره اتحاد وأمل وإنجاز هو مستقبل نبايعك على الولاء والطاعة ونرفع أسمى آيات والتهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ونسأل الله التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد فهو خير خلف لخير سلف.