حكاية الفن في دبي.. ثقافات العالم تنثر إبداعاتها

المصدر: إعداد - فاتن صبح

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كثيرة هي ألوان الإبداع ومقوماته، التي تزدهي بها دبي فتؤهلها إلى أن تكون وجهة المبدعين العالمية الأولى، ومن بين أبرز أشكال وتجسدات هذه البنى والمقومات الإبداعية، ما تضمه من غاليريهات فنية عالمية في مكانتها وسمتها ودورها الإبداعي، بالاقتران مع تحولها مقراً لنخبة مبدعي الفن والنحت في عالمنا.

وتمثل حكاية الفنون في دبي، بحواراتها ومكوناتها، لوحة فنية ترسمها مفردات ثقافات العالم تعكس جمالياتها وتنوعها. وقد خصص موقع «ناشيونال جيوغرافيك» مساحةً لاستعراض الجماليات الفنية، أرجاء دبي، في شوارعها وفي معالمها وضمن الفنادق وناطحات السحاب والشوارع، إذ أضفت عليها لمسةً إبداع فنية مبهرة.

كما أضاء على أبرز الأماكن الإبداعية والوجهات الترفيهية والفنية والغاليريهات المهمة في المدينة، وعلى رأسها: منطقة سيتي ووك، التي تمثل متحفاً في الهواء، وتبرز فرادة مكونات مشهد الإبداع في شوارع دبي.

كما يطرق الموقع إلى إبداعات 16 فناناً من القارات الخمس في عام 2016، وكجزء من افتتاح مشروع جدران دبي، حيث تركوا بصماتهم تتكلم بأعمال فنية ضخمة زينت المتاجر والمطاعم والفنادق في جميرا. ويستعرض «ناشيونال جيوغرافيك»، قيمة «فاوندري» في داون تاون دبي.

مبيناً أنه مجمع فني هجين يشرع أبوابه يومياً على المواهب الإبداعية والاستمتاع بها أثناء العمل على فنجان من القهوة. ويستضيف المعرض/‏‏‏‏‏‏ الغاليري، الذي تم إطلاقه عام 2020 عدداً من المعارض وورش العمل والأفلام بالتعاون مع سينما عقيل.

2008

وأما «تشكيل»، فيبين الموقع أنه معرض مصمم لتغذية المواهب الجديدة على يد الشيخة لطيفة بنت مكتوم عام 2008.

وقد ساعد على صنع مسار بعض أهم الأسماء الفنية مثل إل سيد. ويقع الغاليري الرئيسي في منطقة ند الشبا ويدير معارض وجولات بقيادة فنانين، كما يقيم ندوات حوارية وورش عمل تختص بفن التطريز والخط.

تحفة

أما مركز جميل للفنون، فيعد تحفة معمارية قائمة بذاتها على واجهة الجداف البحرية، ونقطة جذب مركزية للمصورين عند شروق الشمس وقبيل مغيبها. وتعتبر أيضاً مساحة إبداعية تستضيف المعارض الدورية ومكتبة للفنانين.

ويعد «الخط الثالث» غاليري من بنات أفكار ثلاثة أصدقاء هدفوا لترويج المواهب المعاصرة من حول العالم. إذ يستضيف معارض ديناميكية جريئة الطابع، إضافةً إلى متجر يبيع مطبوعات بنسخ محدودة وكتب من توقيع فنانين في المعرض.

مساحة فنية

ويشرح الموقع أن معرض ليلى هيلر، أضخم مساحة فنية في دبي، مكونة من 14 ألف قدم مربع مضيئة شاسعة ومخصصة أولاً وقبل كل شيء لإقامة جسر بين الفنانين الغربيين وفناني منطقة الشرق الأوسط. وهناك المعارض تتسم بتنوع فريد.

وبالنسبة لأوبرا غاليري، فهو معرض فني استضاف أبرز الأسماء العالمية في قاعة مبهرة الفخامة، تضم اللوحات المعاصرة الصور الفوتوغرافية المبهرة، والتركيبات والمنحوتات الطليعية.

نقطة تجمعوأخيراً، يمثل غاليري غرين آرت، نقطة تجمع شهيرة للفنانين والمفكرين والنقاد، وقد بدأ كمساحة معارض صغيرة فوق إحدى المكتبات في مدينة حمص السورية ليحل أخيراً في دبي. وهو غاليري يضم تشكيلةً من القطع الفنية المختارة في القوز وتشتهر بأصالتها وطابعها الاجتماعي وبأعمال فنانين من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وسواها.