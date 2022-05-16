مسؤولو جمعية المسرحيين يبايعون ويقدمون التهاني لرئيس الدولة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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قدم مسؤولو جمعية المسرحيين باسمهم وباسم مسرحيي وفناني الإمارات والمقيمين على أرضها، أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات، إلى رجل التسامح والإنسانية والسلام، صاحب الرؤى الثاقبة والمستنيرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.

مشيرين إلى أنه انتخاب مثل أبناء الإمارات جميعاً، حينما اطمأنت القلوب واتفقت على محبة رجل واحد، هو خير من سيواصل المسيرة التاريخية للدولة والمضي بها قدماً في دروب مجدها وعزها ورفعتها وكرامتها، ومعاهدين سموه ومبايعيه على الولاء والوفاء والسمع والطاعة، في دعم مسيرة تقدم وتطور الوطن.

وأكد أعضاء الجمعية أن المشهد المسرحي الإماراتي يدرك تماماً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، هو رجل المرحلة، الذي كان وما يزال أكبر الداعمين للحراك الفني في الإمارات، حينما آمن بأن الفنون أداة مهمة في بناء الإنسان والأوطان، ولدت في ظل رعاية سموه لها وقبل انتخابه رئيساً للدولة، إنجازات ثقافية وفنية رفعت اسم الإمارات عالياً في المحافل العربية والدولية.

ونحن على إدراك أن القادم سيكون أجمل بإذن الله للإمارات وأهلها وفي مختلف المجالات، بالحكم الراشد لسموه، والتي ستذهب الإمارات به نحو المئوية بوافر من الاقتدار والازدهار والقوة والفخر، فهو الأمين المأمون على الدولة بحاضرها ومستقبلها سائلين المولى القدير أن يوفق سموه ويسدد خطاه لما فيه خير الشعب والأمة.