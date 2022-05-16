الشعراء يبايعون محمد بن زايد: تَحْتَ أمْرِ القائدْ

ت + ت - الحجم الطبيعي

بارك شعراء الوطن، تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، خلفاً لأخيه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، حيث دبجوا في صفحات مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وتحت هاشتاق خير خلف لخير سلف، أبدع القوافي المعبرة عن مكانة وتميز سموه، وأعلنوا في تغريداتهم (الشعرية) عبر منصة تويتر مبايعتهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على السمع والطاعة في، المنشط والمكره والعسر واليسر وتفويض الأمر إليه. وشارك الشعراء شعب الإمارات، هذه الفرحة وأعربوا عن مبايعتهم بأبيات تؤكد الاستبشار والأمل والتفاؤل، وتبارك تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة. (متابعة - خلود حوكل )

نُعاهِدُ الرَّحْمنَ إذ نُعاهِـدْ

بأنْ نَكُونَ تَحْتَ أمْرِ القائدْ

نَلْتَـفُّ صَفًّا واحِـدًا لأمْـرِهِ

فَكُلُّـنــا مُحَمَّـدُ بْنُ زايـــدْ

محمود نور

‏هذا محمد شيخنا المقدام

‏ يا حظ دولتنا وحظ القوم

‏اليوم بايعنا وقبل أعوام

‏ كنا نراهنهم لهذا اليوم

‏فرحة وطن تجلي كدر وآلام

‏ على فقيد الدار والمرحوم

‏بوخالد اللي سطرت الأيام

‏ سيرة بطل حامي الحمى زيزوم

‏ربي يعزك يا نسل الأكرام

‏ يا ناصر المحتاج والمظلوم

عبد الرحمن المطيوعي

يرحم الله بكرٍ ما خطا يوم سدّد

‏ والمكارم تورّث والفعايل تنوف

‏نشهد أنه تسنّد يوم زايد تسنّد

‏ نقوة اخوان شما متعبين الظروف

‏الخليفة خليفة والخليفة محمد

‏ ناقلين العهايد حافظين الحروف

‏الولا لك طبيعة يا الصقيل المهنّد

‏ غير سمعٍ وطاعة شيخنا ما تشوف

راشد الرميثي

أنبايعك يا سيّدي نقسم قسم

تحت أمرك سيّدي سمعٍ وطاعه

صف واحد كلنا ما ننقسم

عند حوض الموت نوردله جماعه

سعيد بن غماض الراشدي

نبايعك ونحن نفديك

حبيب الشّعبْ والأمّه

قبايل والشّعَبْ لبيك

زعيم الخير والحكمه

نعاهدك الولا نعطيك

بطوع لأمر.. والكلمة

محمد …. كلّنا لبيك

وفيك …. نسير للقمه

وندعي … ربّنا يحميك

لعون الشعب بالحكمه

أسما الكعبي

سمعا وطاعة يا عريب الجدودي

خلفك ولا نخلف عهود ومواثيق

أطوف فينا كل سهل وحدودي

والي أمرنا ويا عساها توافيق

حمدة العوضي

خير خلف للشعب ثم الدار

والله يعينك يا رئيس الدوله

القايد الوافي.. الإبـن البار

النادر اللي شامخات فعوله

خلفك مشينا كبارنا وصغار

آمر وابشر بالذي.. بتقولـــه

يا فخر دارك والشعب والجار

يا عز.. من ثقلت عليه حموله

سراب الشارجه

خير الخلف للسلف من يفعل فعوله

‏ يناصر الحقّ بلسانه وبذراعه

‏من بعده اصبح محمد رئيس الدوله

‏ ومبايعينه على السمع وعلى الطاعه

محمد بن مشيط المري

على السمع والطاعه

تحت امرة القايد

ارواحنا منصاعه

للدار مَ نحايد

فقلوبنا مرباعه

العالي النايد

باخلاقه واطباعه

نحسِبْه هو زايد

مريم النقبي

البيعه اللي ورث من سابع اجداد

‏ فالدم جين مورثه مبايعينك

‏ومن زايد الأول لنا عهد ما حاد

‏ نحنا يبوخالد حسام فيمينك

‏حب وولاء وعهد صادق هب اجساد

‏ بأرواحنا نسقي الثرا معاهدينك

ناصر بن يروان

ما علينا باس ما دام الفلاحي

‏ قايدٍ والـدار في أيـدي أمـينه

‏أمن وإستقرار وإصرار ونجاحي

‏ والعطايا تعّبت باب الخزينه

‏دونكم بأرواحنا قبل السلاحي

‏ سمعاً وطاعة لـ ربان السفينه

مذكر الحارثي

‏(نبايعك) يا سيدي والبيعه

‏ برقابنا.. تبقى ( ليوم الدين )‏

‏و ولائنا.... من قبل زايد لول

‏ وقبل الحدود وعروة السبعين

‏شيباننا وصّوا.... ونحنا نوصي

‏ وما خلف الماضين.. للماضين

‏هذي عقيدتنا.... واذا ما متنا

‏ على النصايب ( سجّلوا وافين )

حمد البلوشي

نبايعك يا سيدي واحنا معاك

في كل ساعه وكل وقت وكل حين

نمشي ع نهجك سيدي ونتبع خطاك

في كل ظرف لْدارنا حنْ مخلصين

علي بن شميل الكعبي

يا شيخنا اللي نهل من زايد اطباعه

وسلومِ زايد.. تراها لسيدي حكره

سبع الاراضين لك يا شيخِ منصاعه

حرٍّ كِفخ بالجناحِ يذود عن وكرَه

شيوخنا تبايِعِك بالسمع والطاعه

واحنا نِبَايِعْكِ: (بالمنشط وِبِالمكره)

حمدة المر المهيري

مُـحـمـدَ بْــن زايـدٍ قُــل مــا بَــدا

أرواحُــنــا يــا سَيدي لكَ الــفِـدى

مُرْ مــا تَشا يا سَـيِّـدِي فــإنَــنـــا

بِأمـرِكُــمْ نَـخُـوضُ بــحـرًا مُـزْبِـدا

أيا سَمِيَّ المُصْطَفَى الهادي الذي

بِـنــورهِ عَــمَّ الـضـيــــاءُ والـهُـدى

ويــا سُـمُّـوَّ الـمَـجْـدِ يــا عُـنـوانَــهُ

ويــا سـمـاءً ظَلَّلَتْ طـولَ الـمَدَى

لِـشَــعْـبِـكَ الــوافي نَـعـيـمٌ دائــمٌ

وَأنتَ يـا كَــفَّ النَّدَى سَيفُ الرَّدَى

تَـهـابُــكــمْ أعــداؤكــمْ وتَـقْـتَـدي

بِـكُـمْ وتَرتَجي الرِّضا مِنْكَ العِدَى

محمد المحمود