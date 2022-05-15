محمد بن زايد.. منارة الإبداع والعطاء

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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حرص عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي، على تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّروا عن خالص تهانيهم بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، لسموه، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلين المولى عز وجل، أن يسدد خطاه لمواصلة قيادة واستكمال مسيرة الخير والنماء، التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أرسى دعائمها، المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت بباقة من التغريدات، والبداية كانت مع الفنانة أحلام، التي كتبت: «أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصة لوطني، ولولاة أمري، ليوم الدين، نبايعك سيدي على السمع والطاعة، سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد، سمعاً وطاعة».

السمع والطاعة

بدورها، نشرت الفنانة بلقيس، عبر «تويتر»: «رحم الله الشيخ خليفة بن زايد، وجعل قبره نوراً، وروضة من رياض الجنة، وجعل ما قدم لشعبه من خير وإحسان، جزاء عظيماً في الجنة، وأعان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على خدمة البلاد.. نبايعك يا سيدي على السمع والطاعة، فأنت خير خلف لخير سلف».

وحرص الفنان عيضة المنهالي، على تقديم التهنئة بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر حسابه على «إنستغرام»، وكتب: «خير خلف لخير سلف، نبايعك ونعاهدك سيدي على السمع والطاعة، محمد بن زايد رئيس الدولة».

تهانٍ وتبريكات

من جانبه، كتب الفنان طارق المنهالي عبر «إنستغرام»: «نبايعك سيدي وقائدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، على السمع والطاعة، في العسر واليسر، وفي المنشط والمكره، وأدامك الله عزاً وفخراً وذخراً للبلاد والعباد، خير خلف لخير سلف».

وأضاف: «أحر التهاني والتبريكات، بمناسبة توليكم مقاليد الحكم، رئيساً لدولة الإمارات، وحاكماً لإمارة أبوظبي، داعين الله عز وجل، أن يلهمكم السداد والتوفيق، في قيادة الدولة نحو مزيد من التقدم والرخاء».

وهنأ الإعلامي مصطفى الآغا، عبر حسابه على «تويتر»، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وكتب مغرداً: «اللهم وفق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، لما فيه خير بلاده والعرب والعالم، وهو كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «محمد بن زايد هو ظل زايد، وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. وحامي حمى اتحادنا. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها، ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله. أدام الله عز الإمارات، ورحم المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه».

مبارك للإمارات

ونشر المخرج السوري عارف الطويل، عبر حسابه على «إنستغرام»، صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وكتب معلقاً عليها: «خير خلف لخير سلف».

قصي خولي، حرص على تقديم التهنئة لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، وكتب عبر «إنستغرام»: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، مبارك للإمارات، شعباً ودولة وحكومة». ودعا الفنان اللبناني راغب علامة، المولى عز وجل، أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برئاسة دولة الإمارات، وغرد عبر حسابه في «تويتر»: «اللهم وفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بكل خطواته، وبرئاسة دولة الإمارات الغالية على قلوب العالم أجمع».