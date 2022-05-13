منصة دروازة التجريبية للفنون تطلق منحة للتمكين الإبداعي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت منصة دروازة التجريبية للفنون، وهي منصة إبداعية للفنون وشريكة مشاريع إبداعية، مقرها الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق منحة دروازة للتمكين الإبداعي التي تستهدف جميع المبدعين في دولة الإمارات العربية المتحدة. بتقييم فني مشترك مع القيمة الفنية سارة ظاهر تتطلع منصة دروازة التجريبية للفنون لبناء منظومة محلية جماعية متعدد التخصصات ترعى البيئة الفنية والثقافية وتشجع الأبحاث والعلوم القائمة على جهود المجتمع. بالإضافة إلى هذه المبادرة، تنظم دروازة معرض «زمنّا - لنسترجع ذكريات التسعينات» بمنارة السعديات. كما تنظم معرض ماجستير الفنون الجميلة لجامعة نيويورك أبوظبي، الذي يستضيفه معرض421 بدءاً من 21 مايو الجاري.

وقالت منيرة الصايغ، مؤسِسة منصة دروازة التجريبية للفنون: «نبحث عن كل من يحدوه الشغف والفضول. هذا هو جوهر جميع برامجنا، ومنها تتفرع الأبحاث، سواء بخطواتها الأولى، أو خطواتها الوسطى، أو خطواتها النهائية». .