«في ظل غاف» بمكتبة الصفا أعمال مبتكرة لكوكبة من المبدعين العالميين

المصدر: دبي- البيان

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افتتح الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» معرض «في ظل غاف» الفني الذي تنظمه منشورات «غاف» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وذلك للاحتفاء بمجموعة من الأعمال الفنية المميزة لكوكبة من الفنانين والمصورين الإماراتيين والمقيمين في الدولة. وفتح المعرض أبوابه لاستقبال الزوار، أول من أمس، وسيستمر حتى الثاني من شهر يونيو المقبل.

وأقيم حفل افتتاح المعرض بحضور كل من الفنان عبد القادر الريس والمصممة فريال البستكي وخليل عبد الواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة»، بالإضافة إلى، بدور البدور وعفراء محمود وأميرة بوكدرا، مؤسسات منشورات «غاف»، والفنانين والمصورين المشاركين.

وأشاد بن خرباش خلال الافتتاح بهذه المبادرة من منشورات «غاف»، مؤكداً على حرص «دبي للثقافة» على دعم مثل هذه الأحداث التي تلتقي أهدافها مع رسالة الهيئة في دعم المواهب المحلية وإتاحة الثقافة في كل مكان وللجميع، وذلك من خلال إتاحة أصولها الثقافية ومكتباتها العامة لاحتضانها، وخاصة مكتبة الصفا للفنون والتصميم التي تُعَدُّ منصة ملهمة للاحتفاء بجميع أنواع الفنون والإبداعات الثقافية. كما أثنى على الأعمال المعروضة، داعياً جميع المهتمين وهواة الفنون البصرية إلى زيارة هذا المعرض للتعرف إلى إبداعات الفنانين والمصورين المشاركين وتذوّق فنونهم المبتكرة.

ويسلّط معرض «في ظل غاف» الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية التي تتنوع ما بين الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي من إبداع مجموعة من الفنانين الذين شاركوا في مبادرة «فنان الشهر» التي أطلقتها منشورات «غاف» العام الماضي. وتضم هذه المجموعة كلاً من الفنانين التشكيليين: مجدي الكفراوي وسلمى المري وفريال البستكي، إضافة إلى المصورة أمل مراد والمصور يوسف القاسمي، والمصور فيصل الريس المختصَّين في فن التصوير الفوتوغرافي. يُذكر أن غاف مكتبة إلكترونية ودار نشر يعمل فريقها على نشر كل ما يثري الفكر العربي من كتب منتقاة، وإعادة نشر المخزون الثقافي المنسي لإحيائه، وتهدف إلى التوزيع العادل للكتب وجعلها في متناول اليد.

وتلتزم دبي للثقافة، بدعم المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين، والحفاظ عليها، واجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة، من شتى أنحاء العالم، للدراسة والعيش والعمل في دبي، متيحةً أمامهم منصة ثرية للنمو والازدهار، بما يدعم نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارة وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.