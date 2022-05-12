مسرحية «بحيرة السلام» الإماراتية تفتتح العرض الرسمي لمهرجان تازة الدولي للطفل بالمغرب

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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يستعد مسرح رأس الخيمة الوطني لعرض مسرحية الأطفال «بحيرة السلام» تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج عبدالله الحريبي، في مهرجان تازة الدولي لمسرح الطفل من الفترة 19 إلى 24 الشهر الجاري في مملكة المغرب، إذ تفتتح «بحيرة السلام» عرض الافتتاح الرسمي للمهرجان.

نجاح كبير

وحقق العمل المسرحي «بحيرة السلام» نجاحاً كبيراً من خلال تقديم 9 عروض مسرحية في مختلف مناطق دولة الإمارات، ليرسخ معاني السلام والمحبة ضمن الرسالة السامية لدولة الإمارات، والتي ترجمها العمل بشكل مبسط للطفل من خلال عناصر العرض المسرحي المتكاملة ويقدم بطولتها: ماجد الصوري، خميس اليماحي، ريم الفيصل، محمد أنور، محمد عبدو، إبراهيم المنصوري، محمد إسحاق، عبدالله أنور، صالح محمد، عدنان البلوشي، سارة السعدي، عهود الجسمي، محمد جاسم، عبدالعزيز النقبي، علي فضل، وقام بتصميم وتنفيذ الديكور والمناظر المسرحية عبدالرحمن الكاس لينقل صورة بصرية ثلاثية الأبعاد للطفل.

جهود الشباب

وأكد سالم الرفاعي رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني، أن المشاركة في مهرجان تازة الدولي بالمملكة المغربية يأتي بفضل ثمار جهود الشباب المشاركين بالعمل المسرحي المتميز «بحيرة السلام» الذي بدأ رحلته في شهر مايو من العام الماضي، بحب وشغف من الشباب وهذا ما عهدناه منهم وما نتمناه أن يستمر فهم طاقات مبشره بجيل واع ومثقف.

وأود أن أشكر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على دعمه اللامحدود للفن والثقافة والأدب، حيث تكفل سموه بتقديم الدعم المادي والمعنوي لفريق العمل المسرحي للمشاركة في هذا المهرجان الدولي، ونعد سموه بتقديم المزيد للارتقاء بالفن ونقل صورة مشرفة لأبناء دولة الإمارات.

تبادل للخبرات والثقافات

وقالت الشيخة سارة القاسمي مؤلفة العمل المسرحي «بحيرة السلام»: يشرفني أن أمثل اسم دولة الإمارات في مهرجان دولي لأثبت أن المرأة الإماراتية حاضرة في كل المحافل وهذه المشاركة هي تبادل للخبرات والثقافات التي من خلالها يمكننا أن نصقل أعمالنا المسرحية برؤية عالمية.

وأكد عبدالله الحريبي مخرج العمل، أن المشاركة في مهرجان دولي حلم وتحقق كوني أصغر مخرج إمارتي يشارك في مهرجان دولي للطفل، وهذه هي الفرصة المناسبة التي من خلالها نقدم كل ما لدينا من إبداع وتميز، مؤكداً، نحن شباب طموح يسعى للعالمية في كافة المجالات.