معالم دبي «عين الصقر» في صور المبدع العالمي هوغو هيلي

المصدر: دبي - نهى حوّا

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جال المصور البريطاني المقيم في دبي، هوغو هيلي، في أنحاء العالم، متحدياً أحوال الطقس الشديدة والتضاريس الخطيرة لتوثيق مشاهد خلابة لقلاع وجبال ووديان بوساطة كاميرته. وبفضل تصويره الفوتوغرافي المذهل بالطائرات الموجهة من بعد، حصد هيلي البالغ من العمر 26 عاماً، أكثر من 22 ألف متابع ضمن منصة «انستغرام».

وتمنح صوره الجوية التي يلتقطها "من منظور عين الطائر"، مشهداً شاملاً لبعض أجمل الأماكن في العالم، بدءاً من القلعة القديمة في أسكتلندا مروراً بالكاتدرائية المقببة في فلورنسا وبعض المواقع الخلابة في السعودية وجزر الكناري ومرتفعات آيسلندا وأطلال حضارة إنكا، ووصولاً إلى لقطات فريدة التقطها المصور لمنتجع ومجمع «النخلة» السكني في دبي، وفندق برج العرب الأيقوني.

وقال هيلي الحائز جوائز عالمية لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن عمله يتطلب الكثير من البحث والتخطيط للوصول إلى اللقطات الصحيحة. ومن أجل القيام برحلة تصوير أوضح: «أنشئ خريطة لجميع المواقع حتى أتمكن من تخطيط مسار ومعرفة مكان كل موقع بالنسبة إلى كل المواقع الأخرى في البلاد».

وأثناء عمله، واجه هيلي تحديات مخيفة. ويذكر أنه أثناء وجوده في آيسلندا كان عليه أن يحارب «الأمطار الغزيرة» و«الرياح العاصفة» و«الضباب الذي يعمي البصر» والتضاريس غير المستوية للحصول على لقطة مثالية لبركان ناري.

وقد مرت كاميرته على عاصمة البيرو، ليما، المطلة على المحيط الهادئ، وعلى أطلال «ماتشو بيتشو» على ارتفاع 2430 متراً فوق مستوى سطح البحر. وأخذت صوراً للبحيرات فوق وادي نيوزلاندز بكمبريا، وكذلك صوراً لقلعة ستاكر من القرن الـ14 على الساحل الغربي لأسكتلندا.

ثم أدارها شرقاً نحو السعودية، إلى التكوينات الصخرية لغراميل العلا المذهلة، مع صورة متميزة ذات لون وردي التقطها في صحراء منطقة تبوك بالقرب من الحدود مع الأردن ومصر في جزء من المنطقة الذي يتم تطويرها «نيوم»، فضلاً عن مشهد طبيعي شبيه بالمريخ حول جزء من شمالي السعودية الذي يتم تطويره إلى مشروع «نيوم».

وانتقل إلى مرتفعات آيسلندا إلى محمية فالباك الطبيعية، التي تمتاز بمناظر طبيعية رائعة ومسارات للمشي وحقول حمم ووديان ملونة وينابيع حارة طبيعية، والى جزر الكناري، مع صورة «البحيرة الخضراء» على شاطئ رملي أسود جنوبي قرية غولفو وجزيرة لانزاروت الإسبانية.