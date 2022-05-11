الأرشيف والمكتبة الوطنية يؤكد اهتمام ودعم الإمارات لعوالم الترجمة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكدت البحوث والأوراق العلمية التي شارك بها الأكاديميون والمختصون في ثالث أيام مؤتمر الترجمة الدولي الثاني الذي يعقده الأرشيف والمكتبة الوطنية تحت شعار «الترجمة وحفظ ذاكرة الوطن: صورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبادر في ظل اهتمام قيادتها الرشيدة نحو تطوير حركة الترجمة والنهوض بها، وهي تستهدف النهوض بالعمل الثقافي العربي وانفتاحه على ثقافات العالم ومعارفه، وهذا مؤشر على مجتمع المعرفة وحيويته.

بحوث مهمة

وبرزت في جلسات اليوم الثالث بحوث مهمة سلطت الأضواء على تجارب المترجمين في نقل مضامين الكتب التالية إلى لغات حية أخرى: «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، و«زايد رجل بنى أمة»، و«قصر الحصن: سيرة حكام أبوظبي» وهذه الكتب الثلاثة صادرة عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، وهي تستعرض حقباً زمنية مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى حاضرها الزاهر. وشهد ثالث أيام المؤتمر انعقاد ثلاث جلسات قدم فيها المشاركون 16 بحثاً حول قضايا متعددة متعلقة بتخصصات الترجمة وفروعها المختلفة.

حملت الجلسة الأولى عنوان «دور الجامعات في الإمارات والعالم العربي في تطوير برامج تدريس الترجمة وإعداد المترجمين لسوق العمل»، وأدارها الفاتح عثمان من قسم الترجمة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، واستهل الجلسة الدكتور ستار سعيد زويني من الجامعة الأمريكية في الشارقة بأطروحة عنوانها: «منهاج الترجمة ودور الجامعات في إعداد المترجمين لسوق العمل» ثم قدمت الدكتورة رجاء لحياني من جامعة الإمارات العربية المتحدة بحثاً بعنوان: «مراجعة ترجمات طلاب جامعة الإمارات للشعر الكوري: دراسة استرجاعية». وقدم الدكتور طارق عبد الله فخرالدين رئيس جمعية المترجمين الكويتية بحثاً بعنوان «دراسات الترجمة في الجامعات العربية بين المراوحة والتجديد»، ومن بين الأبحاث المقدمة في هذه الجلسة دراسة إيمان الرامي -من جامعة محمد الخامس بالرباط في المغرب- بعنوان «دور الجامعة العربية في تطوير الترجمة والتحول نحو مجتمع المعرفة».

الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان: «دور الترجمة في تعزيز صورة الإمارات وإرثها الحضاري في القرن الحادي والعشرين» وأدارتها الدكتورة حسنية العلي مستشار البرامج التعليمية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، بدأت بدراسة للدكتورة ناهد راحيل، أستاذ بجامعة عين شمس بالقاهرة في جمهورية مصر العربية، بعنوان: «نقل البعد الثقافي في ترجمة النصوص التاريخية: دراسة في ترجمة كتاب»قصر الحصن- تاريخ حكام أبوظبي«، ثم استعرض الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، رئيس قسم اللغة العربية- في جامعة دمنهور بجمهورية مصر العربية مضمون بحثه:»الحداثة أم التحديث في الإمارات بين ترجمة المصطلح وخصوصية الثقافة«، وقدمت هاجر عزاز من جامعة لشبونة في البرتغال بحثاً بعنوان:»صورة الإمارات ونهضتها الحضارية الحديثة في المجتمع اللوزوفني الناطق بالبرتغالية«فيما قدمت الدكتورة نهلة راحيل -الأستاذ المساعد بجامعة عين شمس بالقاهرة في جمهورية مصر العربية -بحثاً بعنوان:»الاختلافات الثقافية وأثرها في عملية الترجمة: مقاربة في ترجمة كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد». واختتم الدكتور رامز مصطفى زكاي، مدير عام معهد التربية والتراث والسياحة في تيرانا بجمهورية ألبانيا، الجلسة ببحث عنوانه «ترجمة كتاب»زايد، رجل بنى أمة«إلى اللغة الألبانية ودوره في تعزيز صورة الإمارات وإرثها الحضاري في بلاد البلقان».

«قضايا الترجمة المعاصرة بين النظرية والتطبيق»

وآخر الجلسات كانت بعنوان: «قضايا الترجمة المعاصرة بين النظرية والتطبيق» وأدارتها ليلى العلي، من قسم الترجمة والنشر في الأرشيف والمكتبة الوطنية، واستهلت بدراسة البروفيسور يحيى عبد التواب، من معهد المسرح بالكويت، عنوانها: «الترجمة والثقافة في عصر العولمة»، ثم قدمت الدكتورة شيماء محمد عبد الفتاح رضوان من كلية الألسن بجامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية بحثاً بعنوان: «إشكاليات ترجمة أدب نجيب محفوظ إلى اللغة الإسبانية»، وقدم معاذ بني عامر -وهو باحث في الدِّراسات الفكرية والفلسفية من إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية- بحثاً بعنوان «أخطاء الترجمة: تقدّم العقل العالِم ناحية الخلف.. عن كتاب تأريخ يوحنا النيقي: الإسلام المُبكر برواية قبطية» ثم قدم خالد عرفه سالم - الباحث في دراسات الترجمة وهو يقيم في عجمان- دراسة بعنوان: «ترجمة الشاشة بين الماضي والحاضر: مقاربة تاريخية» واستعرض عاصم فؤاد وهو باحث ومدقق لغوي من جمهورية مصر العربية «تاريخ الترجمة في العالم العربي بين التحدي والطموحات» واختتمت فعاليات اليوم الثالث ببحث قدمته فاطمة محمد علي، الأكاديمية والباحثة في دراسات الطفولة من جمهورية مصر العربية، عن «إشكاليات دبلجة الأفلام الموجهة للأطفال».