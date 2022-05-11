صراع الفلاحين والنبلاء في دراما «ورثة الأرض» الإسبانية

المصدر: القاهرة - عبد الحليم حفينة

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أطلقت منصّة «نيتفلكس» مسلسل «ورثة الأرض»، وهو مسلسل إسباني مبني على رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الإسباني إلديفونسو فالكونس. المسلسل من بطولة جون غونزاليس، ديفيد سولانس، إيلينا ريفيرا، رودولفو سانشوو وميشيل جينر.

تدور أحداث المسلسل في مدينة برشلونة في القرن الرابع عشر الميلادي، وتعتمد سرديته على رواية التاريخ من أسفل، بتجسيد حياة عوام الناس، وصولاً لطبقة النبلاء ورجال الكنيسة أصحاب الشخصيات الثانوية، مع تسليط الضوء على اضطهاد اليهود في برشلونة.

«كاتدرائية البحر»

هذا العمل المُتقن هو امتداد لأحداث مسلسل «كاتدرائية البحر»، الذي صدر عام 2018 المأخوذ أيضاً عن رواية إلديفونسو فالكونس والتي تحمل الاسم ذاته.

حتى يُفهم سياق المسلسل الجديد «ورثة الأرض»، وجب الإحاطة بأحداث مسلسل «كاتدرائية البحر» الذي جسد علاقة الفلاحين الإسبان بالنبلاء الذين يمتلكون الضيعات الواسعة بما عليها من حجر وبشر.

رصد «كاتدرائية البحر» تطور حياة البطل أرناو استانيول، صاعداً من بين عوام الناس الذين شاركهم حلم بناء الكاتدرائية التي اعتبرت رمزاً دينياً، ليشيدها الحمّالون البسطاء بالعرق والدماء.

يلتحق استانيول بطبقة النبلاء، بدعم من التاجر اليهودي هاسداي، ومساعده الأمين الذكي ساهات ذي الأصول العربية، وبعد ترقية البطل اجتماعياً، ينتقم من آل «بويغ» الذين نكلوا به وبوالده.

أحداث

يبدأ مسلسل «ورثة الأرض» من النهاية المأساوية التي لحقت باستانيول بطل «كاتدرائية البحر»، فبعد تولي الملك خوان سلطته، استعاد آل «بويغ» نفوذهم لتدور عجلة الانتقام مجدداً وتسحق معها أرناو استانيول وعائلته، وبموازاة تلك الأحداث يبزغ نجم البطل الجديد هوغو لور الذي جسد دوره جون غونزاليس.