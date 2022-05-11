«الشارقة القرائي للطفل» ينطلق اليوم بمشاركة 139 دار نشر

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينة سموه، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، والتي تنظّمها «هيئة الشارقة للكتاب» وتحت شعار «كوّن كونك» وتمتد المرة الأولى على مدار 12 يوماً، من 11 وحتى 22 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 139 دار نشر من 15 دولة عربيّة وأجنبية.

ويفتح المهرجان أبوابه للزوّار من الساعة 9 صباحاً وحتى 8 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة من الساعة 4 مساءً وحتى 9 مساءً، أما في يومي السبت والأحد فيفتح المهرجان أبوابه للزوّار من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً.

ضيوف المهرجان

يستضيف المهرجان هذا العام نخبةً من نجوم الفن وكبار المبدعين العرب والأجانب، ومن بينهم النجم المصري محمد هنيدي، الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية للأطفال، ومخرج الأفلام الأمريكي والرسام الشهير كايل بالدا، مخرج ورسام الرسوم المتحركة لفيلم Minions الشهير، وسيشهد المهرجان تنظيم حفلة موسيقية يقدمها الملحن والمغني ومؤلف أغاني الأطفال طارق العربي طرقان رفقة أولاده.

وتضم لائحة ضيوف المهرجان عدداً من الكتاب والمبدعين والإعلاميين الإماراتيين والعرب وأبرزهم الأديب عمر طاهر والكاتبة هديل غنيم والروائي عصام يوسف، والكاتبة فادية دعاس والكاتب محمد شاكر جراغ، والرسامة انطلاق محمد علي.

ومن ضيوف المهرجان من الولايات المتحدة الأمريكية كريس غاردنر، وكاثلين ألتريم، وتوسكا لي، ودانيل مالوري، ومن كندا، نجوى ذبيان، إلى جانب أسماء أخرى من المملكة المتحدة وإيرلندا وفرنسا وإيطاليا وعدد من رواد الأدب من روسيا، والقارة الإفريقية.

أنشطة تفاعلية

وتشهد دورة هذا العام تنظيم أكثر من 1900 فعالية ما بين فعاليات مسرحية وورش إبداعية وعروض فنيّة وجلسات حوارية، يقدمها مبدعون وفنانون من مختلف أنحاء العالم، وتشمل 1140 فعالية للطفل، و120 فعالية ثقافية، و130 عرضاً فنياً ومسرحياً، إلى جانب فعاليات أخرى كمحطة التواصل الاجتماعي التي تستضيف 8 مبدعين من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي والمتخصصين في صناعة المحتوى الإبداعي والمعرفي يقدمون 25 فعالية وورشة متنوعة، وركن الطهي الذي يشهد تنظيم 30 فعالية، بمشاركة 8 طهاة من 7 دول، وغيرها.

ويقدم المهرجان معرضاً تفاعلياً تعليمياً بعنوان «حديقة الحيوانات الآلية»، ويعرض مجموعة من 8 حيوانات آلية و15 نشاطاً تفاعلياً، يتعرف الأطفال من خلالها إلى مميزات الحيوانات وتفاصيل حياتها وآلية عمل أجسامها، كما تقدم «محطة القصص المصورة» أكثر من 100 فعالية، ويشارك فيها نخبة من الفنانين والمبدعين، ويخصص المهرجان «ركن المستكشفين الصغار» للأطفال من 3 إلى 5 سنوات، ليستمتعوا بـ264 نشاطاً إبداعياً وتفاعلياً.

ويشهد المهرجان تنظيم الدورة الـ10 من «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل» الذي يتضمن برنامجه تقديم 23 ورشة عمل فنيّة، بمشاركة 296 رساماً من 48 دولة عربية وأجنبية، ويستضيف منصة صناع كتاب الطفل «أفق» التي يشارك فيها أكثر من 50 من دور النشر العربية والرسامين الإماراتيين والعرب والأجانب من 12 دولة، كما يعقد المهرجان مسابقة «فارس الشعر» السنوية.

وسيتحول مركز إكسبو الشارقة في فعاليات الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، إلى فضاء مفتوح لخيال الأطفال واليافعين، حيث تتجول في ردهاته شخصيات سحرية، وأبطال قصص، ومغامرون من عوالم مدهشة، لترافق الصغار إلى عالم ملون يكتشفون فيه مواهبهم، ويختبرون طاقاتهم، فعلى مدار 12 يوماً يجتمع الفن بالموسيقى والمسرح وتلتقي العلوم والآداب والمعارف كلها في الشارقة، حيث يفتح المهرجان للأطفال عوالم أخرى، ويبني جسراً يعبرونه نحو المستقبل.

200

تسجل دورة هذا العام من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، تاريخ انعقاد أول مؤتمر لموزعي الكتب في العالم، إذ سيلتقي يومي 15 و16 الشهر الجاري في مقر «هيئة الشارقة للكتاب» أكثر من 200 موزع كتاب من مختلف أنحاء العالم، في سلسلة جلسات وورش مهنية، يناقشون فيها مستقبل قطاع توزيع الكتب، وسبل تعزيز حركة انتقال الكتاب، وآليات تطوير قنوات التوزيع، وصولاً إلى تسهيل إتاحة المعرفة أمام الجميع.