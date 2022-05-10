«حوارات الترجمة» يضيء عوالم وقضايا الترجمة

المصدر: دبي ـ البيان

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صدر حديثاً عن دار كنعان للدراسة والنشر في دمشق، كتاب «حوارات الترجمة» للكاتب والصحافي الفلسطيني/ السوري محمود أبوحامد، محتضناً بين صفحاته حوارات مع مترجمين من مصر والمغرب والعراق وسوريا وفلسطين، أضافوا للمكتبة العربية أعمالاً متنوعة عن الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والكردية واليونانية، وتوزعت تلك الحوارات على أربعة أجزاء، الأول تحت عنوان: «محاولة لإنصافهم» ضم حوارات مع أسامة منزلجي، ورفعت عطفة، وعبد الصاحب البطيحي.

والثاني بعنوان «اللغة الثالثة» ضم حوارات مع رندة بعث، وأسامة إسبر، وسعيد بوخليط. والثالث تحت عنوان «معايير الترجمة» وفيه حوارات مع عدنان حسن، وعبد المقصود عبد الكريم، وحسين عمر. والجزء الرابع والأخير جاء بعنوان «المقالة والشعر»، وضم حوارات مع رشيد غويلب، ومحمود الصباغ، وجمال حيدر.

«آراء وتجارب»

وإضافة إلى المقدمة التي يستهل بها الدكتور محمد شاويش الكتاب، ويتطرق فيها إلى قضيتين طرحهما المشاركون في الكتاب: دوافع الترجمة، والترجمة بما هي مشكلة فهم الثقافات الأخرى، ضمن الكتاب عدة مقالات عن الترجمة والمترجمين، جاءت تحت عنوان «آراء وتجارب» بدأها الدكتور أحمد برقاوي بمقالة أجاب عبرها عن سؤال: ما الترجمة؟ وعلاقة الترجمة بالفلسفة، وما يسمى بظاهرة التأليف المترجم، وخاصة التأليف بالفلسفة الغربية وتاريخها. بالإضافة إلى دعوته إلى تجديد المعاجم العربية.

في مقالة الدكتور عادل أسطة «أنا والترجمة» تحدث عن قراءاته وكتاباته وعلاقته بالترجمة من خلال تجاربه عامة، ومع محمود درويش وترجمات اللغة الألمانية خاصة.

الدكتور حسين شاويش، رجع إلى طفولته وبداية نشأته، في مقالته «الكتب المترجمة..انطباعات وتأمّلات» وكيف كادت الكتب المترجمة أن تكون صديق طفولته الأول، في حين أكد الدكتور نبيل خليل في مقالته «الترجمة معرفة شمولية وإبداع» أن الترجمة عمل احترافي يتطلب من صاحبه اطلاعاً ومعرفة أوسع مما يمتلكه الكاتب أو الشاعر أو الأديب نفسه، وصاحب ومدير دار كنعان للدراسات والنشر، وسعيد البرغوثي، اختتم الكتاب بتسليط الضوء على تجربته الطويلة في تجسير الثقافات، وإضافة معارف جديدة للقارئ، عبر النشر بالعربية عامة والترجمة إليها خاصة، مشيراً إلى أن بعض دور النشر تعتمد على مترجمين متواضعين لمحدودية إمكانيتهم بمجاراة المؤسسات غير الربحية ودور النشر الكبرى، الأمر الذي يؤثر على نوعية الترجمة ومصداقيتها.

تجارب فريدة

من جانبه أشار محمود أبوحامد إلى أن هذه الحوارات قد ارتقت بجدالها وجدلها الثري إلى ما يشبه المفاهيم الجديدة حول الترجمة، مفعمة بتجارب فريدة وجديدة للقائمين عليها، ولذلك ارتأى أن يضعها في كتاب، يؤرخ لها ويعيد نشرها باستمرار، ويحفظها للأجيال القادمة. مؤكداً أن هذا الكتاب محاولة لإنصاف المترجمين، لأنهم مظلومون عامة، وفي عالمنا العربي خاصة، فرغم ما يشهده العالم من تطور علمي وتقني، انعكس على كل مجالات حياتنا، ومنها الفكرية والثقافية، ظل المترجمون مظلومين من القراء والنقاد ودور النشر، ومن بعضهم بعضاً أيضاً.